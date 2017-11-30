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Çoban, meslektaşını av tüfeğiyle öldürdü

Muzaffer NAL/ÇAY (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde, çoban S

30 Kasım 2017 19:32

Muzaffer NAL/ÇAY (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR\'ın Çay ilçesinde, çoban S.K. (30) iddiaya göre, küfür yüzünden tartıştığı aynı çiftlikte çalışan meslektaşı Yusuf Keskin\'i (48) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
Çay\'a bağlı Akkonak köyünde çiftlik sahibi H.B., saat 10.00 sıralarında çalışanları Yusuf Keskin ile S.K.\'yi çağırarak iş bölümü yaptı. Bu sırada Keskin ve S.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine araya giren H.B., tarafları ayırdı. Ancak, sakinleşmeyen S.K., evden getirdiği av tüfeğiyle mesai arkadaşı Yusuf Keskin\'e ateş etti. Evli ve 3 çocuk babası Yusuf Keskin, boyun ve baş bölgesine isabet eden saçmalarla olay yerinde yaşamını yitirdi.
Çiftlik sahibi H.B.\'nin olayı bildirmesi üzerine gelen Çay İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.K.\'yi gözaltına aldı. Şüpheli, ilk sorgusunda, Yusuf Keskin\'e kendisine küfür ettiği için sinirlendiğini ve ateş ettiğini öne sürdü. Keskin\'in cenazesi Çay Devlet Hastanesi\'nde yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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