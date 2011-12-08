-Çoban, çadırını güneş enerjisiyle aydınlatıyor -Akseki ilçesinde çobanlık yapan kişi, çadırını aydınlatmak için güneş panelleri kurdu -Çoban Ahmet Ali Erdoğan: ''Artık yayladaki çadırımı güneş enerjisiyle aydınlatıyorum. Keçilerimin bakımını da daha rahat yapıyorum'' (fotoğraflı-görüntülü) ANTALYA (A.A) - 08.12.2011 - Abdullah Çatlı - Antalya'nın Akseki ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki çoban, çadırını kurduğu güneş panelinden elde ettiği enerjiyle aydınlatıyor. Kuyucak beldesinde çobanlık yaparak geçimini sağlayan 62 yaşındaki Ahmet Ali Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 yaşından beri çobanlık yaptığını, yaz-kış aynı yaylada keçilerini otlattığını söyledi. Yayladaki çadırını geçmişte tüp gaz ile aydınlattığını belirten Erdoğan, ''Gece keçilerin yanına girerken de çıra kullanıyordum. Ancak yangın tehlikesi olduğu için tedirgin oluyordum'' dedi. Köy kahvehanesinde güneşten elektrik üretildiğini öğrenince dağdaki çadırını güneş enerjisiyle aydınlatmaya karar verdiğini belirten Ali Erdoğan, bundan sonra güneş enerjisi elde etmek için ne yapılması gerektiğini araştırmaya başladığını söyledi. Araştırmaları sonucu ulaştığı firmadan 650 lira karşılığında güneş paneli satın aldığını, bu panel aracılığıyla elde ettiği enerjiyi aküde biriktirdiğini kaydeden Erdoğan, paneller sayesinde 12 volt elektrik üretmeyi başardığını bildirdi. İleride panelleri büyüterek daha fazla elektrik elde etmeyi istediğini belirten Erdoğan, ''Artık yayladaki çadırımı güneş enerjisiyle aydınlatıyorum. Keçilerimin bakımlarını da daha rahat yapıyorum'' diye konuştu. Çobanlık yapan herkese güneş enerjisi kullanmalarını tavsiye eden Erdoğan, önümüzdeki günlerde çadırına buzdolabı getireceğini, yiyeceklerini de daha sağlıklı ortamda muhafaza edeceğini de sözlerine ekledi. (AÇ-GÜÇ-TNC-SA)