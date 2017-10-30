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Medya

CNN Türk'ten istifa etmişti; Nevşin Mengü'nün yeni adresi belli oldu

Mengü, BirGün'e köşe yazarı olarak transfer oldu

30 Ekim 2017 14:55

CNN Türk'te üstlendiği ana haber spikerliği görevinden geçen eylül ayında istifa ettiğini duyuran Nevşin Mengü'nün yeni adresi belli oldu. Köşe yazarı olarak BirGün gazetesine transfer olan Mengü'nün yazıları, her salı günü takipçileriyle buluşacak.

Gazetenin sosyal medya hesabında yapılan duyuruda, Mengü'nün ilk yazısının yarın (31 Ekim 2017) yayımlanacağı bildirildi.

Ne olmuştu?

Mengü'nün, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Başkanı Donald Trump'ın geçen mayıs ayında gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin olarak kullandığı "Girdisi çıktısı, oturdusu kalktısı toplam 23 dakika sürdü" ifadesi, iktidara yakın bazı medya kuruluşları ve yazarların tepkisine neden olmuştu.

Söz konusu eleştiriler sonrası CNN Türk yönetimi, Mengü'yü bir süre ekrana çıkarmama kararı almıştı. Ekranlara ancak bir ay sonra dönebilen Mengü, daha sonra istifa kararı almıştı. 

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