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CNN Türk'te sürpriz ayrılık: İstifa eden Sultan Arınır hangi kanalla el sıkıştı?

02 Aralık 2021 08:12

CNN Türk ekranlarında hafta içi sabah kuşağında haber sunan sunucu Sultan Arınır, istifa ederek kurumdan ayrıldı.

MedyaRadar’ın haberine göre; CNN Türk’ün ekran yüzlerinden biri olan Arınır, haber kanalı Haber Global ile el sıkıştı

Sultan Arınır, geçen kasım ayında muhabir Serhat Dal ile canlı yayında yaşadıklarıyla gündeme gelmişti. Serhat Dal, zamansız bağlantı nedeniyle Arınır’a sinirlenerek elindeki kağıtları yere fırlatmıştı.

VİDEO - CNN Türk muhabiri, canlı yayında elindeki kağıtları yere fırlattı!

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