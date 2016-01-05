CNN Türk'ten Nevşin Mengü ve Mustafa Varank arasında Arabistan tartışması

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın danışmanı Mustafa Varank ile CNN Türk'te ana haberi hazırlayıp sunan Nevşin Mengü arasında Twitter'da Suudi Arabistan tartışması yaşandı.

Nevşin Mengü kişisel Twitter hesabından “Suudi Arabistan'dan ‘eğitim’ konusunda yardım istemişiz! Yorum yok!” şeklinde mesaj yazdı ve konuyla ilgili haber linkini paylaştı. Bunun üzerine Mustafa Varank, Mengü’ye, “İşbirliği önermek, ortak üniversite kurmak 'yardım istemek' değildir. 'Yorum yapmadan' önce haberi tam okuyun bari” diye yanıt verdi.

Gazeteci Mengü'nün, Varank’ın bu mesajına, “Tam okudum Sayın Varank, ve tam da bu durumu kastediyorum. Suud sisteminin akademik başarısını merak ettim doğrusu!” diye karşılık vermesi üzerine, Varank da, “Türkçe-Arapça eğitim verecek özellikle Suriyeli sığınmacılara dönük bir üniversite için kiminle işbirliği yapılsın? Çinle mi?” diyerek cevap verdi.

Tartışmada son mesajı atan Mengü, Varank’ın tepkisi üzerine, “Gazeteci olarak bu seçimin nedenini merak etmem sanırım suç olmasa gerek. Saygılar” şeklinde yazdı.