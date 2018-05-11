CNN Türk, Nevzat Çiçek ve İsmail Saymaz'ın işine son verdi; gerekçe: Format değişikliği

Gazeteciler Nevzat Çiçek ve İsmail Saymaz'ın Doğan Grubu’ndan Demirören Holding’e devredilen CNN Türk’te, Hande Fırat’ın moderatörlüğünde yayınlanan Gece Görüşü programındaki görevlerine son verildi. Gece Görüşü programının bugünkü yayını sabit konuklar gazeteci Abdülkadir Selvi ve gazeteci Gürkan Hacır'ın yanı sıra Murat Çelik ve akademisyen-sosyolog Prof. Dr. Erdinç Yazıcı ile gerçekleşti.

T24'ün aldığı bilgiye göre, Hande Fırat’ın gündemdeki gelişmeleri ele aldığı programda da format değişikliğine gidilerek, yeni bir isimle seçim öncesi gelişmelerin değerlendirileceği ifade edildi.

Konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Nevzat Çiçek, "CNN yönetimi değişince arkadaşlar sabit konuklu programı seçim dönemine kadar bırakacaklarını bu nedenle de programın formatının değiştiğini ifade ederek sabit konukların da ara ara programa katılacağını ifade ettiler...Bu değişim bu hafta gerçekleşti" dedi.

Nevzat Çiçek'in konuya ilişkin açıklaması şöyle: