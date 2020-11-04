CNN: Trump'ın sık sık hedef aldığı 4 kadın Kongre üyesi yeniden seçiliyor

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ABD Başkanı Donald Trump'ın sık sık hedef aldığı, "The Squad" olarak bilinen 4 kadın Kongre üyesi, Minnesota, New York, Michigan ve Massachusetts Temsilciler Meclisi üyeleri Ilhan Omar, Alexandria Ocasia Cortez, Rashida Tlaib ve Ayanna Pressley'in yeniden seçildikleri öngörüldü.

CNN'in aktardığı habere göre, 2019'da seçilmelerinden bu yana Demokrat Parti'nin ilerici kanadında bulunan, sosyal medyada oldukça aktif olan ve ABD Başkanı Trump'ın sık sık hedef aldığı 4 kadın Kongre üyesi yeniden seçiliyor.

Alexandia Ocasio Cortez'in (AOC) New York'un 14'üncü Kongre Bölgesi'nde iki rakibi Cumhuriyetçi John C. Cummings ve Michelle Caruso-Cabrera'nın karşısında galibiyeti öngörüldü. AOC, kampanya süresi boyunca 17 milyon dolar bağış topladı.