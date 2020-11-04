CNN: Trump'ın sık sık hedef aldığı 4 kadın Kongre üyesi yeniden seçiliyor

CNN'in aktardığı habere göre, 2019'da seçilmelerinden bu yana Demokrat Parti'nin ilerici kanadında bulunan, sosyal medyada oldukça aktif olan ve ABD Başkanı Trump'ın sık sık hedef aldığı 4 kadın Kongre üyesi yeniden seçiliyor.
Alexandia Ocasio Cortez'in (AOC) New York'un 14'üncü Kongre Bölgesi'nde iki rakibi Cumhuriyetçi John C. Cummings ve Michelle Caruso-Cabrera'nın karşısında galibiyeti öngörüldü. AOC, kampanya süresi boyunca 17 milyon dolar bağış topladı.
ABD Başkanı Donald Trump, partilerinin ilerici kanadını temsil eden 4 kadını seçildiklerinden bu yana sık sık hedef almıştı.