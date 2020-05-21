CNN sordu: ABD ekonomisi açılırken Koronavirüs Görev Gücü'nden Dr. Fauci nerede?

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ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nün başında yer alan ve ülkenin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) mücadelesini yürüten ekipte yer alan Dr. Anthony Fauci'nin bir haftadır kamuoyu karşısına çıkıp açıklama yapmaması şüphe uyandırdı. ABD'de tüm eyaletlerde işletmeler aşamalı olarak açılmaya başlarken, daha önce ekonominin erken açılmasının yaratacağı tehlikeye dikkati çeken olan Dr. Fauci konuya dair açıklama yapmadı.

CNN'in haberine göre, Beyaz Saray’daki bazı yetkililerde ve çalışanlarda Covid-19 tespit edilmesinin ardından kendini izole eden Fauci, ülkenin gündeminde ekonominin tekrar açılmasının olduğu hafta sessizliğini korudu.

ABD'de Koronavirüs aşısının insanlarda ilk denemesinin olumlu olduğunu açıklayan şirket Moderna'nın Fauci'nin başkanı olduğu Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar ile bağlantısı olduğu hâlde Fauci'nin aşı hakkında değerlendirme yapmaması şüphe uyandırdı. CNN, “Bu kurum aşıyı geliştirmek için Moderna’ya yardım ediyor ama bu denli büyük bir gelişmeye rağmen Fauci hiç röportaj vermiyor” yorumunu yaptı.

Yeni iletişim stratejisi

CNN'in haberine göre, Fauci'nin yokluğu Beyaz Saray iletişim ekibinin salgın konusunda halkla ilişkiler yöntemlerini değiştirme kararının ardından geldi. ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı düzenli basın toplantılarını durdururken Beyaz Saray'ın da son haftalarda gündemi ekonominin yeniden başlatılması oldu.

Öte yandan ABD'de uzmanlar ekonominin tekrar açılması için hâlâ erken olduğunu savunuyor.