CNN: Orta Doğu'daki ABD birlikleri alarma geçti

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İran ile ABD arasında tırmanan gerilim sürüyor. Son olarak ABD'li yetkililer, Orta Doğu'daki ABD birliklerinin alarm durumuna geçtiğini bildirdi.

CNN International'a konuşan iki ABD'li yetkili, yaşanan gerilim nedeniyle Orta Doğu'daki tüm ABD birlikleri ve hava savunma bataryalarının pazartesi gecesi alarma geçirildiğini söyledi.

Habertürk'ün haberine göre, ABD'li yetkililer, istihbarat birimlerinin İran'ın insansız hava araçları ve balistik füzelerinin yerlerinde değişim gözlediğini belirtirken, bunun olası bir Amerikan saldırısına karşı bir önlem olabileceği gibi misilleme saldırısı için hazırlık da olabiliceği belirtildi.

ABD'li yetkililer, bölgedeki acil saldırı tehdidi nedeniyle tüm Patriot bataryalarının da alarm durumunda bekletildiğini ifade etti. ABD kuvvetlerinin özellikle Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan, BAE ve Ürdün'deki Amerikan birliklerinin durumunu yakından takip ettikleri bildirildi.

Dün ABD Denizcilik Yönetimi bölgede bulunan ticari gemiler için bir uyarı yayınlamış ve İran'ın bölgedeki Amerikan denizcilik faaliyetini hedef alabileceğini belirtmişti.