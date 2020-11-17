CNN: Morgların cesetlerle dolduğu Rusya'da gerçek can kaybı açıklanandan 100 bin fazla olabilir

Rusya'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında cesetlerle dolu morglara dair haberler ve eski yetkililerin açıklamaları, ülkede pandeminin gerçek boyutunun resmi rakamların çok daha ötesinde olabileceğini akıllara getiriyor.

CNN, Rusya'da muhaliflerle bağlantılı doktorlar sendikasının kendilerine ulaştırdığı ve başkent Moskova'nın doğusundaki Ulyanovsk şehrinde bir hastanede ekim ortalarında çekilen bir video kaydının ülkenin içinde bulunduğu zor durumu gösterdiğini aktardı.

Kayıtta "İşte gecelerimiz böyle geçiyor: Korkunç" diyen bir görevlinin, bir yandan cesetleri görüntülerken, diğer taraftan da "İki kişi daha gitti. Covid-19 işte herkesi böyle öldürüyor" dediği belirtildi.

CNN bu videonun sağlık tesislerindeki aşırı kalabalık durumu ve dehşet verici şartları gösteren birkaç görüntüden biri olduğunu ifade ederken, bazı kayıtlarda cesetlerle dolu morgların ve yerde üst üste yığılmış bedenlerin görüntüsünün "hastaneden ziyade savaş bölgelerindeki sahneleri" çağrıştırdığı yorumunda bulundu.

Pandemiyi kontrol altına almak için mücadele eden Rusya 16 Kasım itibarıyla bugüne dek 33 binden fazla kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtirken, muhaliflerse Kremlin'in rakamları olduğundan daha az rapor ettiğini ileri sürüyor.