CNN International'dan Kazlıçeşme fotoğrafı için özür

CNN International'ın Kıdemli Başkan Yardımcısı Khosravi, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile görüştü. CNN International, AKP'nin Kazlıçeşme mitinginden bir kareyi “Türkiye’de hükümet karşıtı protestolar” alt yazısı ile dünyaya duyurmuştu. Görüşmede CNN'in bu konuda özür dilediği öğrenildi.

Tarık Işık'ın Radikal Gazetesi'nde yer alan haberine göre, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Gezi olayları sırasında yayınlarını eleştirdiği CNN International ile hükümet arasında 2 Temmuz Salı günü sürpriz bir buluşma gerçekleştiği ortaya çıktı. CNN International’ın Kıdemli Başkan Yardımcısı Parisa Khosravi, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’la 1.5 saat süren bir görüşme yaptı. Görüşmede Erdoğan’ın dış politika danışmanlığını da yapan Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Edinilen bilgiye göre randevu talebi CNN International’ın Başkan Yardımcısı Parisa Khosravi’den geldi. Başbakan Erdoğan’ın da ‘bilgilendirildiği’ görüşmede hükümet kanadı, Gezi olayları sırasında CNN International’ın tek taraflı ve abartılı yayın yaptığını belirterek duyulan rahatsızlığı iletti. CNN International’ın Gezi olayları ile ilgili yayınlarından örnekler verilerek, hükümetin basın özgürlüğünden yana olduğu, ancak kanalın yaptığı yayıncılığın gerçekleri yansıtmadığının altı çizildi.

Kazlıçeşme özrü

Arınç ve Kalın’ın Khosravi ile görüşmesi sırasında Başbakan Erdoğan’ın katılımı ile düzenlenen İstanbul-Kazlıçeşme mitingi de gündeme geldi. CNN International, mitingi “Türkiye’de hükümet karşıtı protestolar” alt yazısı ile dünyaya duyurmuştu. Khosravi’nin olayı ‘teknik arıza’ olarak açıkladığı, ortada ‘kasıt’ bulunmadığını söylediği kaydedildi. Khosravi’nin Türkiye’nin önemine vurgu yaptığı ve Gezi olaylarını ‘habercilik’ çerçevesinde değerlendirdiklerini söylediği belirtildi.

CNN Kazlıçeşme mitingini böyle vermişti: