-CNN INTERNATIONAL'DA TÜRKİYE TANITILIYOR ANKARA (A.A) - 12.12.2010 - ABD'nin CNN International televizyon kanalında yayımlanan "i-List" programında bu ay Türkiye tanıtılacak. Kanalda 13 Aralıktan itibaren bir hafta boyunca canlı yayımlanacak "i-List Turkey" programında, Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda ilgi çekici yönleri anlatılacak. CNN International kanalının tecrübeli sunucusu Zain Verjee, İstanbul'da politika, iş, spor ve müzik dünyasından konuklarıyla canlı röportajlar yapacak. Türkiye'deki farklı yaşam tarzı ve ticaret konuları CNN muhabiri Muhammed Jamjoom tarafından ekrana taşınacak. "i-List" Türkiye haftasında, özellikle tekstil-giyim, inşaat ve büyümekte olan otomotiv sektörü gibi ülke ekonomisinin kilit sektörlerine odaklanılacak. Kapalı Çarşı, geleneksel Türk mutfağı ve farklı özellikleriyle öne çıkan Konya ve Gaziantep kentleri de programda yer alacak. CNN'in http://edition.cnn.com/SPECIALS/2010/ilist/?hpt=Sbin adresinden ulaşılabilecek web sayfasında da "i-List" programının kısa özetleri ve Türkiye hakkında bilgiler yer alıyor. Sitede rakamlarla Türkiye'nin anlatıldığı bir veri bankası, "Türkiye hakkında ne kadar bilgi sahibi olunduğunu" ölçen bir test ve "Avrupa'nın Asya ile Birleştiği Yer" başlığıyla Türkiye hakkında detaylı bilginin verildiği bir bölüm bulunuyor. İsteyenler, www.ireport.com/ilist adresinde yer alan iReport aracılığıyla Türkiye ile ilgili görüntü ve fotoğraf yükleyebiliyor. Bunlar arasından seçilen en iyiler tüm hafta sürecek olan programda canlı yayınlarda gösteriliyor ve sitede yer alıyor. CNN ekranlarında Ekim ayından beri yer alan "Turkey Rises" (Türkiye Yükseliyor) temalı tanıtım filmleri de Mart ayına kadar yayımlanacak.