CNN International: Öğretmen, dişi kurt, İslamist ve tutuklu, Erdoğan'a karşı

Türkiye sandık başında dünyanın gözü kulağı Türkiye’deki seçimde. Dünyanın en saygın gazeteleri bugün Türkiye seçimlerini ilk sayfalarına taşıdı. "Erdoğan’ın en zorlu seçimi" başlığı ile haberi izleyicilerine duyuran Amerikan CNN International AKP'nin 16 yıllık iktidarının en zorlu seçim ile karşı karşıya olduğunu yazarken, cumhurbaşkanı adaylarına da dikkat çekiliyor.

CNN International CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce için 'öğretmen' İYİ Parti cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener için 'dişi kurt', HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için 'tutuklu' yorumu yapılarak bu Erdoğan'a karşı yarışan adayların durumlarına dikkat çekildi.

“Sonuç ne olursa olsun radikal değişim kaçınılmaz"

Seçime ilişkin CNN International: “Sonuç ne olursa olsun Türkiye radikal bir değişimden geçecek” yorumunda bulundu. "Erdoğan’ın refaraundumu kıl payı kazandığı" yorumu yapılan haberde, bu seçimin ülkenin yönetiminde yapacağı köklü değişikliği yetkilerin cumhurbaşkanında toplanacağı ifade edildi.

“Bölünmüş muhalefet birleşti"

"Ekonomideki darboğazın vatandaşı zorladığına" dikkat çekilen haberde "normal şartlarda bölünmüş olan muhalefetin bu seçimde iktidara karşı bir olduğu" değerlendirmesi yapıldı. Muhalefettin beklenmedik bir şekilde birbirinden farklı adayları Erdoğan’ın karşına çıkardığı belirtilen haberde , "Erdoğan’ın ilk turda yüzde 50 olmasının pek de kolay görünmediği" belirtiliyor.

"Öğretmen, dişi kurt, tutuklu ve islamist"

CNN International haberinde ilk turda "Erdoğan’ın çoğunluğun oyunu almaması durumunda ikinci turda İnce ile karşı karşıya kalacağı" yorumu yapıldı. İlkokul öğretmeni İnce’nin uzun zamandır seçimlere heyecan ile gidemeyen CHP'ye yeni bir heyecan getirdiği belirtildi. Haberde, İnce’nin yoğun katılımlı Ankara, İzmir ve İstanbul mitinglerine dikkat çekildi.

Haberde, "İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’in ise 3'üncü gelebileceğine" ilişkin değerlendirme yapıldı. "Akşener’in sağcı muhafazakâr kesimin oylarını AKP’den alabileceği" yorumu yapıldı. HDP’nin Edirne F Tipi cezaevinde bulunun cumhurbaşkanı Selahattin Demirtaş için CNN International, “Politik anlamda oldukça motive ancak seçim kampanyasının cezaevinden yürütüyor” yorumunu yaptı.