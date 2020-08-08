CNN: Erdoğan ve Sisi'nin telefonlarına rağmen Trump, Libya'daki iç savaşa dahil olmayı kabul etmedi

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Mısır lideri Abdülfettah Es Sisi'nin çağrılarına rağmen Libya'daki iç savaşa dahil olmamaya karar verdiği belirtildi.

Beyaz Saray, geçen yıl Libya'daki iç savaşa dahil olabileceğinin sinyallerini vermişti. 19 Mayıs 2019'da Trump'ın Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Trablus hükûmetinin karşısında duran Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halife Hafter'le bir telefon konuşması yaptığı duyurulmuştu.

Ancak CNN'e konuşan ABD'li ve yabancı kaynaklar, Trump'ın bu konuda duruş değiştirdiğini ve "Orta Doğu'da bir başka karışık savaşa dahil olmak istemediğini" belirtti.

CNN'e göre Erdoğan ve Sisi, "Kremlin'in ülkedeki dahiliyetine son vermesi" için baskı uygulamak üzere Trump'ı ikna etmeye çalıştı.

Bir Türk ve ABD'li kaynak, Erdoğan'ın Rusya'ya geri adım attırmak için "sürekli Trump'ı aradığını" belirtti.