CNN: Çin'de Koronavirüs'le ilgili akademik araştırmaların yayımlanması zorlaştırılıyor

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Çin'de yeni tip Koronavirüs'e dair akademik araştırmaların yayınlanmasına kısıtlamalar getiren yeni politikaların yürürlüğe sokulduğu iddia edildi.

ABD merkezli medya kuruluşu CNN'in aktardığına göre Çin Eğitim Bakanlığı'nın bilim ve teknoloji kanadından yapılan açıklamada virüsün çıkış noktasını inceleyen araştırmaların sıkı bir şekilde kontrol edilmesi gerektiği belirtildi.

Habere göre araştırmalar artık onaylanmak için uzun bir süreçten geçecek. Araştırmalar önce üniversitelerdeki akademik kurullara, buradan da Eğitim Bakanlığı'na gönlendirilecek. Bakanlık da araştırmaları inceledikten sonra Devlet Konseyi'ne gönderecek. Araştırmalar ancak tüm adımlarda onay alırsa yayımlanacak.

CNN'e konuşan bir Çinli araştırmacı gelişmenin endişe verici olduğunu ve büyük ihtimalle araştırmaların engelleneceğini belirtti.

Çin'in daha önce salgının ne zaman başladığı konusunda yalan söylediği ve gerçek vaka sayılarını duyurmadığı iddia edilmişti.