CNN: Batılı yetkililer, Kiev'in düşmesi ihtimaline karşı sürgünde Ukrayna hükûmeti seçeneklerini değerlendiriyor

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ABD ve Avrupalı yetkililerin, Rusya’nın işgali karşısında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin başkent Kiev’den ayrılmak zorunda kalmasıyla, Batı’nın sürgündeki Ukrayna hükûmetine nasıl destek olabileceğini tartıştığı belirtildi.

CNN’e konuşan yetkililer, ABD ve Avrupalı yetkililerin, Ukrayna lideri Zelenski’nin başkent Kiev’i terk etmek durumunda kalacağı senaryolar için görüşüldüğünü söyledi.

Görüşmelerde, Zelenski ve üst düzey Ukraynalı yetkililerin Lviv’e geçmesi ya da Ukrayna’dan tamamen ayrılarak Polonya’da hükûmeti yürütmek durumunda kalmaları seçeneklerinin konuşulduğu belirtildi. Kaynaklar, konuşmalarda bir karara varılmadığı vurguladı.

İki batılı diplomat, Ukrayna lideri Zelenski’nin Kiev’i terk etme seçeneğini kabul etmediğini, bu nedenle olası bir sürgünde hükûmet meselesinin direkt Zelenski ile konuşulmadığını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, dün CBS’e yaptığı açıklamalarda “Ukraynalıların planları var ve bunlar hakkında detay vermeyeceğim” demişti.

ABD ve Avrupalı yetkililer, işgalin ilk günlerinde hükümetin Lviv’e taşınmasının uygun bir seçenek olduğunu, Rusya’nın Ukrayna’nın batısını hedef almayacağını düşünüyordu. Öte yandan Rusya saldırılarının boyutunu değerlendiren yetkililer, Rusya’nın Ukrayna’nın her bölgesini hedef alabileceğini tespit etti.