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CNBC'nin Zarrab iddiası: Kirli çamaşırlar ortaya dökülecek

"İncirlik hava üssünün geleceği, ilişkilerin geldiği bu noktada risk taşıyor"

23 Ekim 2017 11:31

ABD merkezli CNBC yayın kuruluşu, “Reza Zarrab davasının sonu Türkler için yüz kızartıcı olacak” iddiasında bulundu.

Amerika’nın Sesi’nden Can Kamiloğlu’nun haberine göre Amerika’da 1.5 yıldır tutuklu bulunan İran kökenli işadamı Rıza Sarraf, ABD medyasının gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

CNBC’ye konuşan adı açıklanmayan kaynak, “Mahkeme sonunda muhtemelen çok fazla kirli çamaşır ortaya dökülecek. Bu Türkler için çok yüz kızartıcı olacak” dedi.

 ‘Sarraf itirafta bulunabilir’

Haberde, Reza Zarrab'ın kurduğu şebekeyle ilgili planları Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve yakın çevresinin bildiği yönünde bazı itiraflarda bulunabileceği ihtimalinden söz edildi.

 ‘İncirlik askeri hava üssünün geleceği riskli’

Yine CNBC’ye konuşan uzmanlar şöyle dedi: “Türk-Amerikan ilişkileri Türkiye’nin Kıbrıs’ı işgal etmesinin ardından Kongre’nin silah ambargosu uyguladığı 1974’ten bu yana en düşük noktada. İncirlik hava üssünün geleceği, ilişkilerin geldiği bu noktada risk taşıyor.”

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