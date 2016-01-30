CNBC-e'den sonra e2 de kapanıyor

Doğuş yayın grubu CNBC-e kanalı kapatma kararından sonra e2 kanalını da kapatmaya karar verdi. Kanal, 31 Ocak pazar gecesi itibariyle yayın hayatını sonlandıracak.

Doğuş Yayın Grubu’ndan yapılan açıklamada, e2’nin kapatılma gerekçesi ‘dizi ve programların yayın haklarının sona ermesi’ olarak gösterildi.

31 Ocak Pazar gecesi itibariyle yayın hayatını sonlandıracak olan kanal, ABD’de yayınlanan pek çok dizi vetalk show’u Türkiyeli izleyiciyle buluşturuyordu.

‘Arrow’ ve ‘The Musketeers’ dizilerinin 2. sezon final bölümleriyle kapanış yapacak e2’de yayınlanan dizi ve programlar TLC adlı kanala geçecek.