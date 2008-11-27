CMYLMZ ile futbol

Şovmen Cem Yılmaz, NTV Spor'da Rıdvan Dilmen ile Fuat Akdağ'ın birlikte sundukları 'Not Defteri' programına konuk oldu."Arkadaşlarım beni uyardılar. İnşallah burada futbol konusunda bir iki şey öğrenirim" diyerek futbol konusunda iddialı olmadığını esprili bir dille anlatan Cem Yılmaz, Fenerbahçe'nin 12 haftada 4 mağlubiyetinin olduğunu da programda öğrendiğini belirtip, "Bunlar gizli kalması gereken şeyler" dedi.Rıdvan Dilmen, AROG filmindeki futbol sahneleri ekrana getirilince bir kaç esprili yorum yaparken Cem Yılmaz, "Hiç anlamıyorum. Futbolu bırakalı 24 yıl oluyor. İçinde futbol olan bir film yapma fikri biraz fantastikti, zaten filmde fantastik" diye konuştu.Futbol muhabbeti olduğu zaman 'kanatlardan oynayın, pres pres' gibi kelimelerle muhabbete katılabildiğini belirten Cem Yılmaz, Maldanado ile ilgili şunları söyledi:"Ben Maldanado'nun hastasıyım. Yatay oynuyor. Çok özledim. Geçen sene de onun bir iki maçını izledim. Geçen sene var mıydı Maldanado? Vardı, sonlarına yetişti. Mecaz anlamda vardı yani. Biraz böyle yatay oynuyordu. Bana birazcık daha gaz verin, kimleri harcarız burada."Maraton programında Erman Toroğlu'nun Beşiktaş'ın haftayı en karlı kapatan takım olduğunu ifade ederken söylediği, 'Beşiktaş malı o kadar güzel yedi ki' sözlerinden sonra Toroğlu'na takılan Cem Yılmaz, "Alt yazısız yayınlandı ama ben anlamadım. Mal puan yani. O zaman programlarda şöyle mi yapacağız, 'bu hafta fikstürde mal durumu şu'... Vallaha Erman Hoca'nın özel bir dili var kendine ait. Hem mizahi hem de tabii taşı gediğine koyar bir tavrı var. Değerlendirilmesi gereken yorumları var elbette, ama alt yazı ister" şeklinde konuştu.Fenerbahçe Teknik Direktörü Aragones'i de boş geçmeyen ünlü şovmen, şu yorumda bulundu:"Beklentiler yüksek olduğu için olgunlukla karşılamak lazım. Ben yazın filmi çektiğimiz evrede Aragones'i çok izledim. Bize gelsin diye de çok dualar ettiğimizi... O dönem başarılı bir takım oldu, kupayı aldı, heyecan verici ama biraz ani oldu o iş. Bizim için neticelenir bir şekilde bu konu, öyle tahmin ediyorum. Aslında daha verimli olabilir 12. hafta sonuna geldiğimiz bu günlerde. Daha hareketli, daha dinamik birisi olsa... Biraz haraketsiz. Seyircinin beklentileri, biraz hareket istiyoruz herhalde. Hoş Fenerbahçe taraftarı hep düşünceli olmaya hazır. Biz heyecanlı maç seyreden bir topluluğuz. Bir tane yeriz hani üzerine iki tane atarız, eğer dayanırsak. Abimiz Fenerli değil galiba.Cem Yılmaz, NTV'nin spor bültenini okumak için stüdyonun diğer bölümünde hazırlık yapan Spor Spikeri Burcu Esmersoy'a takıldı. "Burcu söz sende. Hentbol sonuçlarını alayım" gibi ifadeler kullanan Cem Yılmaz, Esmersoy'u bir hayli güldürdü.Esmersoy, canlı yayında bulunduğu yerden Cem Yılmaz'a öpücük gönderirken, ünlü şovmen, "Hayatım yayındasın şu anda, ekran bölündü" dedi ve tavırlarıyla izleyenleri güldürdü. Esmersoy'u öven Cem Yılmaz, "Burcu hanımı tanımayan yok. Onun sayesinde ne kadar çok sporsever insanla tanıştık" dedi.Cem Yılmaz, program boyunca yaptığı esprilerle hem Rıdvan Dilmen'i hem de Fuat Akdağ'ı gülme krizine soktu. Dilmen, futbol oyun kurallarının 50 yıl sonra değişebileceğini ancak bunu kendisinin göremeyeceğini söyleyince Cem Yılmaz espiyi patlattı: "Banttan izlersiniz."Rıdvan Dilmen'in Türkiye'nin İngiltere karşısında galibiyet değil, tek bir gol dahi atamadığını hatırlatması üzerine Cem Yılmaz'ın yorumu şöyle oldu: "Hayalimde İngiltere Milli Takımı'nı 16-0 yenmek var."Ekranlarda yayınlanan spor programlarından bazı bölümler ekrana getirildi. Cem Yılmaz, "Spor programları gerçekten komedyen arkadaşların da çok malzemesi haline dönüşüyor. Ama yani acayip bir dinamiği var. Bazen çok gerilimli olabiliyor. Ama yani zor gerçekten. Nasıl idare ediliyor, ne yapılıyor?" şeklinde konuştu.Fenerbahçe'nin Ukrayna'da Dinamo Kiev ile oynayacağı maç da programda espri konusu oldu. Ukrayna'ya bazı taraftarların futbol dışında başka amaçlarla gitmesine gönderme yapan Cem Yılmaz, "Güzel bir maç izlemek isterim. Kiev'de bilmiyorum durum ne. Futbol adına gideceğiz tabii ki, arkadaşlarla" dedi.Rıdvan Dilmen, futbolseverlerin en çok gitmek istedikleri deplasmanın Kiev olduğunu ifade etmesi üzerine Cem Yılmaz, yine lafını sakınmadı:"Futbol aşkı diyelim ona, canlı yayında en azından. Bütün futbolseverler Kiev'de... Gitmeyenler en azından ekran başında... Yani hepimiz takımımızı desteklemek için oradayız."Cem Yılmaz'ın bu imalı göndermeleri stüdyoda kısa süreli bir gülme krizine yolaçtı. Rıdvan Dilmen, eliyle yüzünü kapatıp masaya yatarken, Fuat Akdağ da programın sunumunu yapmakta bir hayli zorlandı.