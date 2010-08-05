-CMK'DA GAZETECİLERİ İLGİLENDİREN DEĞİŞİKLİK İSTANBUL (A.A) - 05.08.2010 - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Ceza Muhakemesi Yasası'nda yapılan bir değişiklikle iki yıla kadar olan hapis cezası gerektiren suçlarda uygulanan ''hükmün açıklanmasının geri bırakılması'' kuralının artık ''sanığın uygulamayı kabul etmesi'' koşuluyla uygulanabileceğini bildirdi. TGC'den yapılan açıklamada, 25 Temmuz günlü Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6008 sayılı yasada, Ceza Muhakemesi Yasası'nın 231'inci maddesinde düzenlenen ''Hükmün açıklanmasının geri bırakılması'' kuralı ile ilgili bir değişikliğinde yer aldığı hatırlatıldı. Açıklamada, Yasanın geçici 2. maddesiyle daha önce verilmiş ''hükmün açıklanmasının geri bırakılması'' kararlarına da itiraz hakkının oluştuğu belirtilerek, ''sanıkların mahkumiyet kararlarına Yargıtaya başvurarak itiraz etme'' hakkını elde ettikleri vurgulanarak, ''Meslektaşlarımız itiraz haklarını 9 Ağustosa kadar kullanabilir'' denildi. ''Hükmün açıklanmasının geri bırakılması'' uygulamasıyla başlangıcından bu yana ''ifade özgürlüğünün denetimli hale dönüştürüldüğü'' ve gazetecilerin ''Ben suçsuzum'' deme hakkının ellerinden alındığı görüşü savunulan açıklamada, yasada yapılan değişikliğe ilişkin şu bilgiler yer aldı: ''25 Temmuz günü Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6008 sayılı yasada, Ceza Muhakemesi Yasası'nın 231'inci maddesinde düzenlenen 'hükmün açıklanmasının geri bırakılması' kuralı ile ilgili bir değişiklik de yer alıyor. Değişikliğe göre, hükmün açıklanmasının geri bırakılması, artık sanığın uygulamayı kabul etmesi koşuluyla uygulanabilecek. Aynı yasanın geçici 2. maddesi ile de daha önce verilmiş hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarına itiraz etme hakkı getirildi. Geçici maddeye göre, haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş olan sanıklar 9 Ağustosa kadar hükmü veren mahkemeye başvurarak, kararın değiştirilmesini isteyebilecekler. Değişiklik nedeniyle verilecek hapis cezasının ertelenmesi, para cezasına ya da seçenek yaptırımlara çevrilmesi de mahkemenin takdirine göre mümkün olabilecek. Yapılan değişikliğin en önemli yönlerinden birini de sanıkların mahkumiyet kararlarına, Yargıtaya başvurarak itiraz etme hakkını elde etmeleri oluşturuyor.''