-CMK 102'DEN 4 SANIK TAHLİYE EDİLDİ İSTANBUL (A.A) - 03.01.2011 - Yeni yürürlüğe giren Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 102. maddesi uyarınca, İstanbul 10 ve 12. Ağır Ceza Mahkemelerince 4 sanık tahliye edildi. Alınan bilgiye göre, 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle yürürlüğe giren ve tutukluluk sürelerini kısaltan CMK'nın 102. maddesi uyarınca, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesine geçtiğimiz hafta kimi tutuklu sanıklarla ilgili başvuru yapıldı. Mahkeme heyeti, ''yasa dışı silahlı örgüt kurmak veya örgüte katılmak'' suçundan 10 yıl 3 aydır cezaevinde tutuklu bulunan sanık Taylan Kutlar'ın yanı sıra, ''çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, adam öldürmeye azmettirmek'' suçlarından yaklaşık 7 yıldır yargılanan tutuklu sanıklar Serhat Tanrıverdi ve Süleyman Refik Eren'in avukatlarınca yapılan başvuruyu değerlendirerek, karara bağladı. Karar uyarınca, Kutlar, Tanrıverdi ve Eren, tahliye edildi. Bu arada, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ''uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı'' iddiasıyla tutuklu yargılanan Urfi Çetinkaya'nın avukatı Hatip Mercan tarafından, bu mahkemeye yasanın yürürlüğe girdiği Cuma günü yapılan tahliye talebinin de değerlendirilerek karara bağlandığı öğrenildi. Mahkeme heyeti, 9 Kasım 2003 tarihinden itibaren tutuklu bulunan Çetinkaya'nın, CMK'nın 102. maddesi kapsamında serbest bırakılması yönündeki talebi reddederken, aynı dava kapsamında tutuklu olarak yargılanan Enver Sari'nin serbest bırakılmasını kararlaştırdı. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nde bulunan CMK 250. Madde kapsamındaki Özel Yetkili İstanbul 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. Ağır Ceza Mahkemelerine, çeşitli davalara ilişkin tutuklu sanık avukatlarınca yürürlüğe giren yeni yasa uyarınca tahliye yönünde başvurular yapıldığı ve bu başvuruların değerlendirilme aşamasında olduğu kaydedildi.