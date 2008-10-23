Cluj bu kez üzüldü!..





Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nun sürpriz ekibi Cluj ilk iki maçındaki başarılı performansının ardından Bordeaux karşısına çıktı. Rumen ekibine ilk mağlubiyeti tattıran isim kendi filelerini havalandıran Cadu oldu.



İlk maçında Roma deplasmanından galibiyetle dönen ardından Chelsea ile berabere kalan Cluj, Bordeaux karşısında ilk yarıda iyi fırsatlar yakaladı. Ancak golü 54. dakikada kendi kalesinde gördü. Cadu ters bir vuruşla topu kendi ağlalarına gönderdi ve Bordeaux bu golle Devler Ligi'ndeki ilk galibiyetini elde etti. 4 puanda kalan Cluj ise Trica'nın kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı.

