Clubhouse’dan ‘güvenlik açığı’ duyurusu: Güncelleme yapılacak

Türkiye’de son dönemin en popüler uygulamalarından olan sesli mesaj uygulaması Clubhouse, güvenlik açığına yönelik raporlar üzerine bir açıklamada bulundu.

Clubhouse’un açıklamasında, uygulamanın kullanıma kapalı olmasına rağmen farklı yollardan indirilerek kullanıldığı Çin’de, kullanıcılara ait bilgilerin Çin hükümetinin sunucuları tarafından ele geçirilme riskinin bulunduğu ifade edildi.

72 saat içinde şifreleme ve başka sunuculara veri transferini engelleyecek yeni güncellemenin kullanıcılara sunulacağı kaydedildi.

Stanford Üniversitesi'ne bağlı Internet Observatory’nin raporunda, kullanıcılara ait özel bilgilerin Çin hükümetinin erişimine karşı korunmasız olduğuna dikkat çekilmiş, raporda Clubhouse'a uçtan uca şifreleme hizmeti sunan Çinli Agora şirketinin kullanıcılara ait ses kayıtlarına erişimi olduğu ve bu verileri de Çin hükümetine aktarabileceği savunulmuştu.