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Bilim / Teknoloji

Clubhouse’dan ‘güvenlik açığı’ duyurusu: Güncelleme yapılacak

13 Şubat 2021 20:29

Sesli mesaj uygulaması Clubhouse, güvenlik açığına yönelik raporlar nedeniyle veri koruma kurallarının gözden geçirildiğini ve bu konuyla ilgili kısa sürede güncelleme yapılacağını duyurdu.

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