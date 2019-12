Cloony, ünlüleri bir araya getirdi

T24- Depremle yerle bir olan Haiti’nin yaralarının sarılması için dünyaca ünlü yıldızlar, George Clooney’in organizasyonuyla bir araya geldi



Haiti’deki depremzedeler için önceki akşam düzenlenen bağış toplama programına 100’den fazla Hollywood yıldızı ve şarkıcı katıldı. Haiti, Londra, New York ve Los Angeles’tan yayımlanan bağış programı ABD ve İngiltere’deki televizyonların yanı sıra internet sitesi YouTube’da da yayımlandı.





Londra’da Coldplay, Beyonce, Bono ve Rihanna sahne alırken, New York’ta Sting, Madonna, Bruce Springsteen ve Shakira, Los Angeles’ta ise Christina Aguilera, Stevie Wonder, Justin Timberlake’in de aralarında bulunduğu yıldızlar şarkı söyleyerek bağış çağrısı yaptı. Aktör George Clooney tarafından organize edilen “Haiti İçin Umut” adlı programda Hollywood’un en tanınmış yüzleri de telefonla bağış topladı.





Etkinliğe katılan oyuncular arasında Robert Redford, Julia Roberts, Nicole Kidman, Brad Pitt, Ben Stiller, Chris Rock, Denzel Washington, Halle Berry, Leonardo DiCaprio, Samuel Jackson, Tom Hanks, Will Smith ve yönetmen Steven Spielberg de yer aldı.





Clooney, açılışta yaptığı konuşmada, “Bu, bütün sınırları aşan bir trajedi” dedi. ABD’nin eski başkanı ve BM’nin Haiti özel temsilcisi Bill Clinton da şimdiki Dışişleri Bakanı eşi Hillary Clinton’la balayında Haiti’ye gittiklerini anlattı.



Her an deprem olabilir







Deprem uzmanları, Haiti’de her an 7 ve hatta 7’den daha büyük bir deprem meydana gelebileceğini bildirdi. Amerikan Jeoloji Kurumu’ndan bilim adamları, birçok artçı depremin meydana geldiği Haiti’nin haftalarca ikincil büyük depremlerle sarsılabileceğini belirtti. Uzmanlardan David Schwartz, 1999 Gölcük depremi örneğini vererek, bu bölgede iki büyük depremin 3 ay arayla meydana geldiğine dikkat çekti.



Gemilerde tatil sürüyor



Depreme rağmen Haiti’ye gelen lüks gemilerde hayat hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor. AP’nin haberine göre, yerle bir olan başkent Port-au-Prince’ten 100 kilometre uzaktaki Labadee limanına “Royal Caribbean International-Celebrity” gemisi yanaştı. Ajansa konuşan, tur operatörlerinin Haitili çalışanları, “Ekmeğimizi kazanıyoruz. Her gemiden bize 15 dolar kalıyor. Başka çaremiz yok” dedi.