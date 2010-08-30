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Yaşam

Clooney 'yardımseverlik' ödülü aldı

George Clooney, Bob Hope Yardımseverlik Ödülü'ne layık görüldü.

30 Ağustos 2010 03:00

T24- Oscar ile 2 Altın Küre ödüllü 49 yaşındaki ünlü film yıldızı George Clooney bu kez bir filmde oynadığı rol ile değil, Darfur krizi konusunda kamu bilincini artırma yönünde yaptığı çalışmalar ve ABD’nin New Orleans kentinde 2005’te meydana gelen ve büyük zararlara yol açan Katrina kasırgasından, Haiti depremine ve 11 Eylül kurbanlarına kadar yaptığı bağış toplama çalışmalarıyla yardımseverlik ödülünün sahibi olmaya hak kazandı.


Emmy televizyon dizileri ödül töreni sırasında ödülünü alan Clooney yaptığı konuşmada, "Ne kadar çok hayır işlenebileceğini hatırlamak önemli, çünkü kötü davranışın tüm dikkati ve basını kendine çektiği tuhaf bir zamanda yaşıyoruz" dedi.


Clooney, devreye girebilecek ve "Böylesine büyük acı veren durumların kameralar gittikten çok sonra bile büyük acı veren olaylar olmaya devam ettiğini göstermek için spot ışığını açık tutmanın bir yolunu bulabilecek" başkalarının da olacağını ümit ettiğini belirtti.


Televizyon Akademisi Başkanı John Shaffner de Clooney’e ödülün verirken, "Tüm dünyadaki insanların kalbine erişmede televizyonun gücünü anlayan ve kullanan" bir kişi olan Clooney’nin, yardımseverlik ödülü için "bariz bir seçim" olduğunu söyledi.

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