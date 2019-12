-CLOONEY OBAMA'YA SUDAN'I ANLATTI WASHINGTON (A.A) - 13.10.2010 - Ünlü Amerikalı sinema oyuncusu George Clooney, Güney Sudan'da gelecek yıl yapılacak referandum sonrasında ortaya çıkabilecek şiddet olaylarına dikkati çekerek, "Eğer hiçbir şey yapmadan durup beklersek, sırtımızı dönüp çekip gidersek, şu çok olası ki, yüzbinlerce masum insan hayatını kaybedecek. Beklediğimiz her gün durum daha da zorlaşıyor" dedi. Bölgede 2011 yılında düzenlenecek referandum sonrasında meydana gelebilecek şiddet olaylarının önlenmesine uluslararası kamuoyunun ilgisini çekmek için geçen hafta Güney Sudan'a giden Clooney, temasları sonrasında soluğu Washington'da aldı. Önce Beyaz Saray'da ABD Başkanı Barack Obama ile bir araya gelen Clooney, Obama'ya izlenimlerini aktardı. Obama ile ABD'nin Sudan'daki seçimlere dahiliyetini konuşan Clooney, görüşmenin ardından, olası şiddet olaylarının, meydana gelmeden önlenmesi gerektiğini söyledi. Obama'nın da görüşmede, Sudan'da seçimlerin zamanında yapılması ve tüm partilerin şiddetten uzak durarak buna katılması gerektiğini belirttiği kaydedildi. Clooney ile görüşmesinde Sudan'ın geleceğinin ülkenin politik liderlerine bağlı olduğunu ifade eden Obama'nın, ABD'nin Sudan'ın geleceği konusuyla yakından ilgilendiğini dile getirdiği bildirildi. -"BU KEZ GEÇ KALMAYALIM"- Obama ile görüşmesinin ardından ABD'deki düşünce kuruluşlarından Dış İlişkiler Konseyi'nde (Council on Foreign Relations) konferans veren Clooney, Sudan konusunda uluslararası topluma çağrıda bulundu. Clooney, uluslararası toplumun bu konuyla yeteri kadar ilgilenmediğini dile getirerek, "Bu konuyu öncelik haline getirmemiz lazım" dedi. Afrika'daki Darfur, Kongo, Ruanda gibi sorunların yaşandığı yerlere müdahalede geç kalındığını, aynı hatanın tekrarlanmaması gerektiğini anlatan Clooney, "Önümüzde 90 günümüz var, beklediğimiz her gün durum daha da zorlaşıyor. Eğer hiçbir şey yapmadan durup beklersek, sırtımızı dönüp çekip gidersek, şu çok olası ki, yüzbinlerce masum insan hayatını kaybedecek. Elimizden geldiği kadar fazla ve erken bir şekilde onlara yardım etmeliyiz" diye konuştu. Clooney, bu sorunun çözümüne yardım etmenin, "para veya Amerikalıların hayatına" mal olmayacağını belirterek, yapılacak şeyin diplomasi yollarını kullanmak olduğunu ifade etti. Toplantıda, zaman zaman espriler yapan Clooney'e, oyunculuğu nedeniyle yoğun ilgi gösterildiği de görüldü. Sudan, uzun yıllar iç savaşın ardından, 2005 yılında imzaladığı barış anlaşması çerçevesinde, Ocak ayında güneyin kuzeyden ayrılıp ayrılmayacağının referandumla belirlenmesi kararına varmıştı. Güney Sudan'ın kaderini belirleyecek olan referandumun, 9 Ocak 2011 tarihinde yapılması bekleniyor. Ancak bazı uzmanlar, referandumun sonuçlarına göre şiddet olaylarının başlayabileceği noktasında uyarılarda bulunuyor. Clooney de bu kapsamda, geçen hafta barış elçisi olarak Güney Sudan'a gidip, incelemelerde bulunmuştu.