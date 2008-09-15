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Kültür-Sanat

Clooney Irak Savaşı'na el atacak

Ortadoğu'daki mücadeleyi beyazperdeye aktaran ünlülelere George Clooney'de katılıyor.

15 Eylül 2008 03:00

Amerikalı sinema izleyicisinin Irak Savaşı'nı beyazperdede izlemek konusundaki isteksizliğini bir de George Clooney sınayacak. Aktör, daha önce de Körfez Savaşı'nda geçen 'The Three Kings - Üç Kral' adlı bir filmde rol almıştı.

Konuyla ilgili Robert Redford'un 'Aslanı Kuzulara' Brian De Palma'nın 'Örtülü Gerçek'i veya Kimberly Pierce'ın 'Görev Uğruna'sı seyirciyi sinemaya çekmedi. Ancak tamamı yıldızlardan oluşan bir oyuncu kadrosuyla George Clooney'in başrolünü üstlendiği 'The Men Who Stare at Goats - Keçilere Bakan Adam' bu durumu değiştirebilir.

Filmde George Clooney'in yanı sıra Kevin Spacey, Ewan McGregor ve Jeff Bridges de rol alıyor. The Guardian yazarı Jon Ronson'ın edebiyat dışı kitabından uyarlanan film ABD ordusunun New Age savaş kavramlarını keşfedişini ve alışılmadık yöntemleri uygulama potansiyelini konu alıyor.

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