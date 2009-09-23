Cliton'dan Monica açıklaması: Kafayı yemiştim

Eski ABD Başkanı Bill Clinton, Beyaz Saray stajyeri Monica Lewinsky ile ilişkilerini “Annemin ölümünün ardından kafayı yemiştim” diyerek açıkladı.



Tarihçi Taylor Branch’ın, Bill Clinton ile başkanlık yılları boyunca yüzyüze yaptığı konuşmaları içeren ve daha önce yayınlanmayan 79 adet bant kaydına dayanarak kaleme aldığı “Clinton Tapes” adlı kitap çok yakında piyasaya çıkıyor.



Kitaptan yapılan alıntılara göre, Clinton, ülkede anayasal bir kriz yaşanmasına yol açan,

kızı yaşındaki stajyerle girdiği ilişki sonrası plaka veren “Uçkurgate” skandalını şöyle açıkladı:



Annesi ölünce



“O dönemde herşey üst üste geldi. Önce annem vefat etti, ardından siyasi liderliğini yaptığım Demokrat Parti 1994 ara seçimlerinde hezimete uğradı, eşim Hillary ve benim hakkımdaki ‘Whitewater’ soruşturması da sürüyordu. Lewinsky ile ilişkime neden olan, işte bu haleti ruhiyedir. Kafayı yemiştim. İşin özeti bu.”



ABD'nin eski başkanı Bill Clinton, Rusya'nın eski başkanı Boris Yeltsin'in 1995 yılındaki bir ziyaretinde, içkili olduğu halde üzerinde sadece iç çamaşırıyla pizza almaya gitmek istediğini ve uluslararası bir olay çıkmasına ramak kaldığını anlattı.



Clinton ile gazeteci ve tarihçi Taylor Branch arasındaki mülakatların yer aldığı 700 sayfalık kitaptan geniş bölümler, USA Today gazetesi tarafında yayımlandı. Branch, saatler süren kitap kayıtlarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamasında, Yeltsin'in 1995'teki ziyaretindeki bu olayın uluslararası çapta bir olay çıkmasına ramak kaldığını şu sözlerle aktardı:



“Boris Yeltsin, Beyaz Saray yakınındaki Blair House'ta kalıyordu ve bir taksiye seslenirken özel servis ajanları tarafından yakalandı.”



İçkili halde yaptığı esprileriyle tanınan Yeltsin 2007'de ölmüştü. Bir keresinde Yeltsin, Berlin'de bir orkestra yönetmeye kalkışmış, bir kez de Kırgızistan Devlet Başkanı'nın kel kafasına kaşıkla davul çalmaya çalışmıştı.

Bush yeterli değildi

Clinton'ın eski dostu olan Branch, kitapta Clinton'ın halefleriyle ilgili görüşlerine de yer veriyor. Clinton, Bush için “Başkan olmak için yeterli değil ama kampanyayla ilgili içgüdüleri iyiydi” diyor.

Gelecek hafta piyasaya çıkması beklenen kitap, Beyaz Saray'da gizli yapılmış 79 mülakata dayanıyor.