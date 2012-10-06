Clio 4'ün yüzde 70'inin Türkiye'de üretilmesi Fransa'yı karıştırdı

Renault, Clio’nun yeni modeli Clio 4’ün yüzde 70’ini Türkiye’de üretme kararı aldı. 360 bin adet üretilmesi düşünülen yeni Clio’ların 240 bini Türkiye’de üretilecek. Renault’un aldığı bu kadarda otomobil başına 1.300 Euro’luk karı düşünürken Fransa fabrikasında işçi çıkarmaya karar verdi.

Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy döneminde “Clio 4 üretiminin tamamı Türkiye’de yapılacak” söylemleriyle patlayan kriz, aracın üretimine başlanması sonrasında yeniden alevlendi.

Levent Köprülü’nün Otokolik’teki haberine göre; Bazı sendika temsilcileri, Clio 4 üretiminin yüzde 70’inin Türkiye’de yapılması kararını eleştirerek bunun işçiler ile hükümet arasındaki gerginliği artıracağı iddiasında bulundu.

Fransa’da Clio üretimi düşecek

Fransa’da yüzde 41’i üretilen Clio modelinin yüzde 24’ünün Türkiye’ye kaydırılmasının ardından ülkedeki üretim oranı yüzde 30’lara düşecek. Renault’un yüzde 13’lük üretim oranına sahip İspanya’daki fabrikasında da üretim duracak.

Adının açıklanmasını istemeyen sendika temsilcileri verdikleri demeçlerde, Renault’nun kendi içinde yapılan sunumlarda Clio 4 üretiminin yüzde 30’dan daha az miktarının Fransa’da üretileceğinin kaydedildiğini belirterek “Bu karar açıklanmış durumda. Şayet böyle uygulanacaksa, hükümet ile işçiler arasında gerginliği artırır” ifadesini kullandılar.

İşçi çıkartılacak

Fransa’da işsizliğin son 13 yılın en yüksek seviyesine çıkmasının ardından Renault’un aldığı işten çıkarma kararı da sendikaları isyan ettirdi. Finans uzmanları “Renault şu an baskı altında. İstihdamı korumak uğruna Fransa’da üretilecek Clio miktarını artırıp artırmayacağına karar vermek durumunda” dedi.

Renault’tan açıklama yapıldı

Fransa, alınan kararlara tepki gösterirken, Renault’tan da bir açıklama geldi. Clio 4 üretiminin Bursa ve Flins tesislerinde paylaştırılacağını açıklayan Renault, Flins tesislerinde Clio 4, elektrikli modeli Zoe ve kasım ayından itibaren Clio 3 modelinin devamı olan Clio Collection’ın da üretileceğini duyurdu.