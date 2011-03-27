-CLINTON: LİBYA İLE SURİYE'DEKİ DURUM FARKLI WASHINGTON (A.A) - 27.03.2011 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, ABD'nin şu anda Libya'da olduğu gibi Suriye'de yer almayacağını söyledi. Amerikan ABC televizyonunun "This Week" ve CBS televizyonunun "Face the Nation" programlarına katılan Clinton, ABD'nin Suriye'deki şiddet olaylarından dolayı üzüntü duyduğunu ifade etti. Clinton, bununla birlikte Muammer Kaddafi'nin sivillere karşı ağır silahlar ve hava kuvvetlerini kullandığını belirterek, Libya'daki şartların Suriye'den farklı olduğunu söyledi. Clinton, "Orada (Suriye) son haftalarda yaşananlar oldukça endişe verici, ancak kendi şehirlerini rastgele bombalamak ile hiçbirimizin görmek istemeyeceği şekilde açıkça güç kullanımını aşan polis eylemleri arasında fark var" diye konuştu. Koalisyon güçlerinin Libya'ya müdahalesi karşısında Kaddafi'nin çevresinde "kopmaların" başladığını ifade eden Clinton, ülkede durumun nasıl sonlanacağını gören çok sayıda diplomat ve komutanın saf değiştirdiğini kaydetti. Aynı programlara katılan ABD Savunma Bakanı Robert Gates de Libya lideri Muammer Kaddafi'nin birlikleri ile muhalifler arasındaki çatışmaların, Tunus ve Mısır'daki devrimleri tehlikeye sokabileceğini söyledi. Gates, rejim değişikliğinin "çok karmaşık" olması nedeniyle Libya'ya müdahalenin hedefinin Kaddafi'yi devirmek olmadığını vurgulayarak, "Geçmişte gördüğümüz gibi rejim değişikliği çok karmaşık bir şey. Bazen çok zaman alıyor, bazen de hemen oluyor. Ancak bu, Libya'ya müdahalenin bir parçası değil" dedi. Savunma Bakanı Gates, ABD'nin Libya'daki lojistik yerlere, silahlara ve tedarik zincirine düzenlediği hava saldırıları nedeniyle Kaddafi'ye bağlı birliklerin batıya doğru çekildiklerinin işaretlerini gördüğünü de söyledi. Gates, yakındoğu ve Ortadoğu'yu sarsan ayaklanmaların "bağımsızlıklardan, hatta Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünden bu yanaki en büyük değişim dalgaları" olduğunu belirtti. "Yaklaşık 2 aylık süreçte bölgede muhtemelen en büyük ve olağanüstü değişimi gördük... Şüphesiz 1950'li yıllardaki ve belki bir asır kadar önce Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışından bu yana en büyük değişimi" diyen Gates, 1989'da Doğu Avrupa'daki değişimlerin bile şubat-aralık sürecine yayıldığına dikkati çekti.