Clinton’ı destekleyenlere oral seks sözü veren Madonna: Dünyaya rezil oluyoruz

Madonna, ABD Başkan Adayı Hillary Clinton'a destek mesajında “Ciddi olun. Bu reality show değil. Trump'ın seçilme ihtimali olduğu için bile dünyaya rezil oluyoruz” uyarısında bulundu.

DUVAR’da yer alan habere göre Madonna Clinton için yayınladığı destek mesajında, “Bugün hâlâ Trump’ın kazanma ihtimali var. Onun için şu anda bütün dünya bize gülüyor” dedi. Madonna ABD halkına, “Uyanın bu bir reality show değil” dedikten sonra Instagram hesabına yazdığı metinde Amerikan seçmenine şöyle seslendi: “Trump gelirse hapı yuttuğumuzun resmidir. Binbir zorlukla kazandığımız paraların duvar örmek için kullanılmasını istemiyoruz. Bütün siyasetçiler yalan söyler. En güvendiklerimiz bile. Onun için lütfen şu email senaryosunu bir tarafa bırakın ve Clinton’a oy verin. Trump iş başına geldikten çok kısa bir süre sonra bizi savaşa sokar. Zaten onun maillerinde neler yazdığını tasavvur edemiyorum.”

Oral seks sözü vermişti

Madonna, ABD Başkan adaylarından Hilary Clinton’a oy verenlerle seks yapma sözü vermişti. Madonna, “Size komedinin dahi kadınını takdim etmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Eğer Hillary Clinton’a oy verirseniz söz veriyorum, hepinize oral seks yapacağım, bu işte iyiyim” demişti.

Madonna, “Size komedinin dahi kadınını takdim etmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Eğer Hillary Clinton’a oy verirseniz söz veriyorum, hepinize oral seks yapacağım, bu işte iyiyim” dedi.

Katy Perry soyunmuştu

Katy Perry, Twitter hesabından bir video paylaşmış ve takipçilerine Clinton’a oy verme çağrısında bulunmuştu. Perry, videoda Clinton için sandık başına çıplak giden ve polis tarafından gözaltına alınan bir kadını canlandırmıştı.