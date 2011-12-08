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Dünya

Clinton: Endişeleri dile getirdim BRÜKSEL (A.A)

08 Aralık 2011 19:26

-Clinton: Endişeleri dile getirdim BRÜKSEL (A.A) - 08.12.2011 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Rusya'daki parlamento seçimleriyle ilgili olarak ''sağlam temellere dayanan'' endişelerini dile getirdiğini söyledi. Rusya Başbakanı Vladimir Putin'in, ülkesindeki parlamento seçimlerini protesto edenlerin ABD tarafından desteklendiğini açıklamasının ardından Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen basın toplantısında konuşan Clinton, seçimlerin yapılışıyla ilgili hafta başında dile getirdiği endişelerinin sağlam nedenlere dayandığını kaydetti. NATO'nun Avrupa'da kurulması planlanan füze kalkanı konusunda ABD ve Rusya heyetleri arasından yapılan görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasına da değinen Clinton, söz konusu anlaşmazlığın Rusya'nın konuyla ilgili askeri önlemler almasını haklı çıkarmayacağını belirtti. Gazetecilerin Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari'nin sağlık durumuyla ilgili sorusunu da yanıtlayan Clinton, Zerdari'nin sağlığıyla ilgili spekülasyon yapmaya gerek olmadığını belirterek, kendilerine ulaşan bilgilerin Zerdari'nin bir takım sağlık sorunları nedeniyle tıbbi tedavi gördüğü yönünde olduğunu, cumhurbaşkanının bir an önce iyileşerek görevinin başına dönmesini umduklarını kaydetti.

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