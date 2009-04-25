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Dünya

Clinton'dan sürpriz Bağdat ziyareti

25 Nisan 2009 12:19

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton bu sabah Irak'ın başkenti Bağdat'a beklenmedik ziyarette bulundu.
AFP'nin bildirdiğine göre, Ocak ayında göreve geldiğinden beri ilk kez Bağdat'a gelen Clinton'ın uçağı yerel saatle 08.30'da Bağdat'taki alana indi. Amerikan birliklerinin Bağdat'tan çekilmesine 9 hafta kala yapılan bu ziyaretin şiddet olaylarının artış gösterdiği bir döneme rastladığı
belirtilirken, Clinton'ın kendisine eşlik eden gazetecilere, "Perşembe ve cuma günleri meydana gelen kanlı intihar saldırılarından haberdarız ve durumu Amerikalı komutanlarla yerinde değerlendirmek ve bu durumun önüne geçmek için neler yapılabileceğini ele almak istiyorum" dediği bildirildi.

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