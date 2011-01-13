-CLINTON'DAN REFORM ÇAĞRISI DOHA (A.A) - 13.01.2011 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Arap liderlere reform çağrısında bulundu. Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Gelecek Forumu'nda konuşan Clinton, bölge halklarının ''yolsuzluğa bulaşmış kurumlardan ve durgun siyasetten yorgun düştüğünü'' söyledi ve pek az bölge ülkesinin gelecekle ilgili plan yaptığını kaydetti. Clinton, Arap dünyasından 120 kadar sivil toplum örgütü ve özel sektörden temsilcilerin yanı sıra hükümet yetkililerinin de katıldığı forumda, hükümetlerin halklarıyla birlikte daha iyi bir gelecek inşa etmeye muktedir olduğunu da ifade etti. Bakan Clinton, ''Sivil toplumu bir tehdit olarak değil, bir ortak olarak görmenin zamanı gelmiştir'' dedi ve liderlerin gençlere olumlu vizyonlar sunmaması halinde, ''boşluğun başkaları tarafından doldurulacağı'' uyarısında bulundu. Clinton, umutsuzluk ve yoksulluğu kullanan aşırı uçtaki unsurların, terör gruplarının ve başka benzer oluşumların etki kazanmak için rekabette olduklarını da hatırlattı. Arap dünyasında demokratik reformların konuşulduğu foruma Fransa, Kanada ve Mısır dahil birçok ülkenin Dışişleri Bakanları da katılıyor.