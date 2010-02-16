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Dünya

Clinton'dan Ortadoğu barışı sözü

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, İran'nın nükleer programı için destek aradığı Suudi Arabistan'da Ortadoğu barışı için mesaj verdi.

16 Şubat 2010 02:00

T24 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, İran'nın nükleer prgoramıyla ilgili gerçekleştirdiği ikna turu çerçevesinde bulunduğu Suudi Arabistan'da, Ortadoğu'da barış için ABD'nin tüm nüfuzunu kullanma sözü verdi.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde sadece kadınların gittiği Dar Ül Hikmet Üniversitesi'nde öğrencilere hitap eden ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, tarafların (İsrail ve Filistin) barış için müzakere etmesi ve bu müzakerelerin başarısını sağlamak amacıyla ABD'nin tüm gücünü kullanacağını belirtti.

ABD'nin sabırla, sürekli, büyük kararlılıkla, tüm yolları ve nüfuzunu kullanarak iki ülke için çözüm amacında olduğunu söyleyen Clinton, iki ülke arasındaki anlaşmanın sınırlar, güvenlik, mülteciler, Kudüs konularını içermesi, Kudüs'ün herkese açık olması gerektiğini ifade etti.

ABD'nin anlaşma için İsrail'e baskı yapıp yapmayacağına ilişkin bir öğrencinin sorusuna ise Clinton, eşi, eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın çabalarını ve sorunun çözümlenmemesi konusundaki hayal kırıklığını hatırlattı.

Clinton, Orta Doğu'da çözümün zamanının geldiğine inandığını ve bunun için çalıştıklarını söyledi.

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