T24 LogoT24 Logo
Medya

Clinton'dan Obama'ya kadar; ABD başkanları birbirlerine bıraktıkları mektuplarda neler söyledi?

"Çok zor anların olacak, eleştiriler öfkelendirecek, ‘dostların’ seni hayal kırıklığına uğratacak"

20 Ocak 2017 16:18

ABD'de George W. Bush'un adına kurulu kütüphane, Bill Clinton ve George Bush'un görevi devretmeden önce haleflerine bıraktığı mektupları yayınladı. 

Her iki mektup da selefin halefini tebrikiyle başlıyor.

Eski ABD Başkanı Bill Clinton'un halefi George W. Bush'a bıraktığı mektupta "Sırtındaki yük çok büyüktür, ama biraz da abartılı bir büyüklüktür o. Neyin doğru olduğuna olan inancınla yerine getirdiğin görevin sana sağlayacağı müthiş keyifin tarifi imkansızdır" ifadesi yer alıyor. 

George W. Bush ise halefi Barack Obama'ya bıraktığı mektupta çok zor anlar yaşayacağını eleştirilerin kendisini öfkelendireceğini belirterek "‘Dostların’ seni hayal kırıklığına uğratacak. Fakat yanında seni huzurlu kılmak için Yüce Allah, seni seven bir aile ve ben dahil seni teşvik eden bir ülke bulunacak" diye yazıyor. 

Barack Obama'nın bugün görevi devredeceği Donald Trump'a neler yazdığı ise henüz bilinmiyor. 

Clinton’un Bush’a bıraktığı mektupta şunlar yazılı:

”Çok derin ve genellikle olumlu değişiklikler yaşanan bir dönemde işbaşına geliyorsun.. Onurlu, dürüst ve iyi insanlara liderlik yapacaksın. Ve bugünden başlayarak hepimizin başkanı sen olacaksın. Sırtındaki yük çok büyüktür, ama biraz da abartılı bir büyüklüktür o. Neyin doğru olduğuna olan inancınla yerine getirdiğin görevin sana sağlayacağı müthiş keyifin tarifi imkansızdır"

Bu mektubun üstünde 20 Ocak 2001 tarihi bulunuyor…

Bush da Obama’ya bıraktığı mektupta şunları yazmış:

”Şu anda senin hissettiğin sorumluluğu bilmenin onurunu pek az kişi şimdiye kadar hissetmiştir. Karşı karşıya geleceğin neşeli anlar ve tehditleri pek az kişi bilir. Çok zor anların olacak. Eleştiriler öfkelendirecek. ‘Dostların’ seni hayal kırıklığına uğratacak. Fakat yanında seni huzurlu kılmak için Yüce Allah, seni seven bir aile ve ben dahil seni teşvik eden bir ülke bulunacak"

Bu mektup da 20 Ocak 2009 tarihini taşıyor…

 

ETİKETLER

Barack ObamaGeorge BushBill Clinton

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24