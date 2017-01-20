Clinton'dan Obama'ya kadar; ABD başkanları birbirlerine bıraktıkları mektuplarda neler söyledi?

ABD'de George W. Bush'un adına kurulu kütüphane, Bill Clinton ve George Bush'un görevi devretmeden önce haleflerine bıraktığı mektupları yayınladı.

Her iki mektup da selefin halefini tebrikiyle başlıyor.

Eski ABD Başkanı Bill Clinton'un halefi George W. Bush'a bıraktığı mektupta "Sırtındaki yük çok büyüktür, ama biraz da abartılı bir büyüklüktür o. Neyin doğru olduğuna olan inancınla yerine getirdiğin görevin sana sağlayacağı müthiş keyifin tarifi imkansızdır" ifadesi yer alıyor.

George W. Bush ise halefi Barack Obama'ya bıraktığı mektupta çok zor anlar yaşayacağını eleştirilerin kendisini öfkelendireceğini belirterek "‘Dostların’ seni hayal kırıklığına uğratacak. Fakat yanında seni huzurlu kılmak için Yüce Allah, seni seven bir aile ve ben dahil seni teşvik eden bir ülke bulunacak" diye yazıyor.

Barack Obama'nın bugün görevi devredeceği Donald Trump'a neler yazdığı ise henüz bilinmiyor.

Clinton’un Bush’a bıraktığı mektupta şunlar yazılı:

”Çok derin ve genellikle olumlu değişiklikler yaşanan bir dönemde işbaşına geliyorsun.. Onurlu, dürüst ve iyi insanlara liderlik yapacaksın. Ve bugünden başlayarak hepimizin başkanı sen olacaksın. Sırtındaki yük çok büyüktür, ama biraz da abartılı bir büyüklüktür o. Neyin doğru olduğuna olan inancınla yerine getirdiğin görevin sana sağlayacağı müthiş keyifin tarifi imkansızdır"

Bu mektubun üstünde 20 Ocak 2001 tarihi bulunuyor…

Bush da Obama’ya bıraktığı mektupta şunları yazmış:

”Şu anda senin hissettiğin sorumluluğu bilmenin onurunu pek az kişi şimdiye kadar hissetmiştir. Karşı karşıya geleceğin neşeli anlar ve tehditleri pek az kişi bilir. Çok zor anların olacak. Eleştiriler öfkelendirecek. ‘Dostların’ seni hayal kırıklığına uğratacak. Fakat yanında seni huzurlu kılmak için Yüce Allah, seni seven bir aile ve ben dahil seni teşvik eden bir ülke bulunacak"

Bu mektup da 20 Ocak 2009 tarihini taşıyor…