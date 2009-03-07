Clinton'dan Anıtkabir jesti

Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defterini imzalayan Clinton, deftere şunları yazdı:"Bu büyük ülkenin kurucusuna saygımızı ve Amerikan halkının dostluğunu göstermek için ülkem adına burayı bir kez daha ziyaret etmekten onur duyuyorum."Defteri imzaladıktan sonra basın mensuplarına kısa bir açıklama da yapan Clinton, "Bu büyük ülkeyi bir kez daha ziyaret etmekten ve Amerikan halkının Türk halkına dostluğunu göstermekten onur duyuyorum.En son ziyaret ettiğimde eşim Başkandı. Bu sefer yeni başkanımız Barack Obama'nın Dışişleri Bakanı olarak geldim. Ziyaretim, ABD ve Türkiye olarak, barış, refah ve gelişim için birlikte yapmamız gereken çalışmaları vurgulama amacını taşıyor" diye konuştu.