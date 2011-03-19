-CLINTON: "BAHREYN LİDERLİĞİNE DİYALOG İÇİN BASKI YAPIYORUZ" PARİS (A.A) - 19.03.2011 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, muhaliflerin gösterilerinin sürdüğü Bahreyn'de hükümete, protestocularla diyalog yolunda iyi niyetli adımlar atmaları konusunda baskı yaptıklarını söyledi. Paris'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Clinton, Suudi Arabistan ordusunun verdiği destek konusunda, bu ülkenin, komşu Körfez ülkelerinden askeri destek çağırma hakkının bulunduğunu belirtti. Clinton, "Sadece güvenlik önlemleriyle bu ülkedeki sorun çözülemez. Şiddet çözüm değildir, siyasal süreç olmalıdır" dedi.