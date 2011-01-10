-CLINTON: "ARAP DÜNYASI İRAN'A KARŞI KOYMALI" ABU DABİ (A.A) - 10.01.2011 - Amerikan Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Arap dünyasından, İran'a karşı koymalarını istedi. Körfez ülkelerine yaptığı ziyaret kapsamında gezisinin ilk durağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'nde Arap yanlısı bir televizyonun programına katılan Clinton, Tahran yönetimini, nükleer programı üzerindeki dikkatleri başka yöne çekmek için Ortadoğu'da yeni sorunlar ortaya çıkarmaya çalışmakla suçladı. Clinton, Arap dünyasının, İran'a yönelik yaptırımların uygulanmasını etkisizleştirmeye yönelik bazı girişimleri reddetmesi ve İsrail-Filistin barış görüşmelerine destek vermesi gerektiğini ifade etti. Tahran'a yönelik yaptırımların, İran'ın nükleer silah geliştirme sürecini yavaşlattığını vurgulayan Clinton, bununla birlikte dünyanın İran'a baskılarını sürdürmesi gerektiğini kaydetti. Clinton, İran'ın nükleer silah üretme yeteneğine kavuşmasının, bölgede korkunç bir silahlanma yarışını tetikleyeceğini de bildirdi.