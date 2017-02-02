Clinton yenilginin 'kitabını' yazacak

2016 yılındaki ABD Başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin başkan adayı olarak seçime katılan ve Cumhuriyetçi Parti'nin aday gösterdiği popülist Donald Trump karşısında yenilgiye uğrayan Hillary Clinton kitap yazmaya hazırlanıyor. Kitabında hayatına, yenilgiyle sonuçlanan başkanlık yarışına ve geleceğe ilişkin düşüncelerine yer verecek.

Amerikan yayınevi Simon and Schuster'ın basacağı kitabın Clinton’ın kendi kaleme aldığı makalelerden oluşacağı belirtildi.

Kitap için şimdiye kadar karşısına çıkan etkileyici insanlara ait alıntılardan ilham aldığını dile getiren Clinton "bu alıntılar bana iyi zamanları kutlama, absürd zamanlara gülme, kötü zamanlarda dayanma ve hayatın sunmuş olduğu şeylere karşı takdir duygumu derinleştirme konusunda yardımcı oldu” dedi.

Yaşamış olduğu seçim yenilgisinden sonra büyük ölçüde inzivaya çekilen Hillary Clinton, Trump'ın yemin töreni için kocası ABD eski başkanlarından Bill Clinton'la birlikte Washington'a gelmişti.

Hilary Clinton şimdiye kadar bir adet otobiyografi de dahil olmak üzere 5 kitap kaleme aldı.

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Afp/dpa, MY/GA