Clinton ve Trump arasındaki ilk tartışma programı gerçekleşti

ABD'de Başkan Adayları Hillary Clinton ve Donald Trump, ilk televizyon tartışması Hofstra Üniversitesi'nde yapıldı. Program Amerika'nın refahı, Amerika'nın ilerleyeceği yol ve Amerika'nın güvenliği şeklinde üç başlık altında gerçekleştirildi.

Voice Of America'nın haberine göre, tartışma programının moderatörü NBC Televizyonu’ndan Lester Holt’un ilk sorusu, Amerika’da refah ve zenginliğin nasıl sağlanacağıyla ilgiliydi. Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Donald Trump, Ford gibi birçok şirketin yurtdışına kaçtığını, istihdamın adeta Amerika’dan çalındığını söyledi. Trump, küçük işletmelerin vergilerinin yüzde 35’den yüzde 15’e indirme sözü verdi, ticaret anlaşmalarını gözden geçireceğini ve istihdamın Meksika gibi başka ülkelere kaçmasını engelleyeceğini söyledi. Trump, 25 milyon kişiye iş sağlayacağını da iddia etti.

Clinton ise Trump’dan farklı düşündüğünü belirtti. İstihdamı arttırmak için yatırım yapacağını, bunun maliyetinin ise varlıklı vatandaşların daha fazla vergi vermesiyle sağlanacağını söyledi.

Ticaret, en ateşli tartışmanın yaşandığı konulardan biri. Bill Clinton zamanında imzalanan Kuzey Amerika Ticaret Anlaşması NAFTA’nın şimdiye kadar yürürlüğe giren en kötü ticaret anlaşması olduğunu iddia etti. Ronald Reagan döneminden bu yana en büyük vergi kesintisini planladığını söyleyen Trump, hükümeti küçültme sözünü de yineledi. Trump, "Ben vergileri büyük ölçüde azaltmayı, Clinton ise arttırmayı düşünüyor, tüm hikaye bu" şeklinde konuştu.

Tartışmanın moderatörü Lester Holt, Trump’ın verdiği vergileri niçin hala açıklamadığı sorusunu yöneltti. Trump, Gelir Vergisi Dairesi’nin denetimi altında olduğunu söyledi ve avukatları tarafından vergilerini açıklamaması yönünde tavsiye aldığını kaydetti. Trump ayrıca Clinton’un silinen 33 bin elektronik posta yazışmasını yayınladığı zaman gelir vergisi dökümünü açıklayacağını söyledi.

Clinton, Trump’ın elektronik posta tartışması konusunu gündeme getirmesi üzerine bu konuda hata yaptığını kabul ettiğini belirtti. Ancak Turmp, Clinton’un özel elektronik posta hesabını kasten kullandığını ve bunun utanç verici olduğunu söyledi.

Amerika’nın altyapısının çürüdüğünü belirten Trump, ülkenin adeta bir üçüncü dünya ülkesi haline geldiğini iddia etti. Öte yandan Clinton, Trump’ın altı kez iflas ilan ettiğini yineledi.

Tartışmanın ikinci bölümü Amerika’nın nasıl bir yönde ilerleyeceğiyle ilgili. Bu bölüm, siyahların polis şiddetine maruz kalmasıyla patlak veren tartışmalar ışığında ırk sorunuyla açıldı. Lester Holt, adaylara, ”Amerika’daki kutuplaşmayı nasıl giderirsiniz?” sorusunu yöneltti.

Trump, polisin toplumla daha iyi ilişkiler kurması gerektiği konusunda Clinton’la aynı fikirde olduğunu söyledi. Trump ayrıca kanun düzeni ve asayişin sağlanmasının en büyük öncelik olduğunu dile getirdi. Moderatör Lester Holt, ‘stop and frisk’ olarak bilinen, polisin şüpheli bulduğu kişileri durdurup üzerlerini aradığı uygulamanın anayasaya aykırı olduğunu, bu uygulamanın siyah ve Latin kökenlileri kasten hedef aldığını ve işe yaramadığını vurguladı. Trump ise Holt’a karşı çıktı ve bu uygulamanın anayasaya aykırı olmadığını düşündüğünü söyledi.

Öte yandan Clinton, silahların kontrol altına alınması gerektiği görüşünü yineledi.