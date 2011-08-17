Clinton: Türkiye Esad'a git derse, Esad gider

T24 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, ABD’nin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın gitmesi gerektiğini söylemesinin tek başına çok anlamlı olmayacağını belirtip, “Eğer bunu Türkiye söylerse, Kral Abdullah söylerse, diğer insanlar söylerse, Esad rejimi bunu görmezden gelemez” dedi.



ABD Savunma Bakanı Leon Panetta ile Washington’da dün katıldığı bir panelde konuşan Clinton, Suriye ve Libya’ya karşı yürüttükleri politikayı “akıllı güç politikası” olarak niteledi ve şunları söyledi: “Biz şu anda nereden bakılırsa bakılsın dünyanın en güçlü ülkesiyiz, lideriz. Ancak liderliğin bir gereği de diğer insanları da sahaya çekmektir. Ve bugün bizim yaptığımız da budur. Bizim Esad’a git dememiz zaten beklenen bir şey. Ama eğer diğerleri, Türkiye git derse, Kral Abdullah git derse o zaman Esad bunu göz ardı edemez. İşte bu akıllı güç davranışıdır.”



