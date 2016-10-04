Clinton: Trump, hileli sistemin sembolü

ABD'de Demokrat başkan adayı Hillary Clinton, 18 yıl vergi ödememiş olabileceği iddia edilen Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ın, değiştirmeyi tahhüt ettiği hileli sistemin sembolü olduğunu söyledi.

Ohio'da seçim kampanyasını sürdüren Clinton, kendisini "değişimin adayı" olarak tanımladı, Trump'ı ise "iki yüzlülükle" suçladı.

"Öncelik hep Trump'ın diğerleri" diyen Clinton, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim ve sizin de arasında olduğumuz milyonlarca Amerikan ailesi çok çalışıp kendilerine düşen hisseyi öderken, anlaşılan Trump hiç bir katkı sağlamıyordu."

New York Times gazetesi hafta sonu, Trump'ın, 1995'te şirketinin 1 milyar dolar zarar beyan etmesinin ardından 18 yıl vergi ödememiş olabileceğini öne sürmüştü.

Donald Trump ise dün konu hakkındaki açıklamasında, bunun karmaşık vergi sistemini "dahice" kullandığını gösterdiğini söyledi.

Colorado'da kampanya yürüten Trump "Vergi yasalarını hemen herkesten daha iyi biliyorum. Ve vergi yasalarını kendim ve şirketimin avantajı için yasal çerçeve içinde kullandım" dedi.

Trump, ticari zekasıyla ülkedeki vergi kanunlarını iyileştireceği vaadinde bulundu.

ABD'de bir şirket zarar ettiğini ispatlarsa uzun dönem gelir vergisinden muaf tutuluyor.

Trump'la ilgili tartışmanın yarın Cumhuriyetçi Başkan Yardımcısı Adayı Mike Pence ve Demokrat Başkan Yardımcısı Adayı Tim Kaine arasında televizyondan canlı yayınlanacak tartışma sırasında da gündeme gelmesi bekleniyor.

Öte yandan, CNN/ORC tarafından düzenlenen son ankete göre Clinton ile Trump'ın kozlarını paylaştığı ilk televizyon tartışmasının ardından Clinton'a destek arttı.

Bu ankete bakılırsa, 8 Kasım'daki başkanlık seçimine 5 beş hafta kala ülke genelinde Clinton yüzde 49 oyla Trump karşısında 5 puan önde ve önemli bazı eyaletlerde arayı açıyor.

Ankete katılanların dört üçü, Trump'ın vergi beyannamelerini açıklaması gerektiğini söyledi.

Trump ise kampanyasının başından bu yana vergi beyannamesini açıklamayı reddediyor.