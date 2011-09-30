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Dünya

Clınton Suriye'deki saldırıyı kınadı WASHINGTON (A.A)

30 Eylül 2011 01:50

-Clınton Suriye'deki saldırıyı kınadı WASHINGTON (A.A) - 29.09.2011 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, ABD'nin Şam Büyükelçisini hedef alan taşlı ve domatesli saldırıyı kınadı. Clinton, ''bu haksız saldırıyı en ağır şekilde kınadığını'' belirterek, Büyükelçi Robert Ford'un Suriye'de olağan elçilik çalışmalarını yürüttüğünü ve diplomatlara yönelen bu şiddetin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Konuyu Suriye hükümetiyle acilen görüştüklerini kaydeden Clinton, diplomatların korunması için her türlü önlemin alınmasını istediklerini belirtti. El Cezire Televizyonu, Büyükelçi Robert Ford ve elçilik görevlilerine, muhalif politikacı Hasan Abdülazim'i ziyaretleri sırasında, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad yanlıları tarafından taş ve domatesle saldırı yapıldığını duyurmuştu. Saldırı sırasında iki büyükelçilik aracının hasar gördüğü kaydedilmişti. Suriye Dışişleri Bakanlığı, olaydan haberdar olduktan sonra ''uluslararası sorumluluk gereği'' büyükelçi ve beraberindeki diplomatların güvenliklerinin sağlandığını açıklamıştı.

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