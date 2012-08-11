Clinton: Suriye'de PKK'ya yer yok

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’yla görüşen ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Esad yönetimine baskının artırılması çağrısında bulundu. Konuşmasında şehit askerler için başsağlığı dileyen Clinton, “PKK’nın Suriye’de konuşlanmasını istemiyoruz” dedi. Davutoğlu, Suriye'deki geçiş sürecinde güç boşluğu oluşmaması konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.



Ahmet Davutoğlu, uluslararası toplumun artık Suriye'deki katliama açık ve net bir bir şekilde ''dur'' diyecek adımları atması gerektiğini belirterek, ''Biz Clinton ile birlikte bu konuları, birlikte atılabilecek adımları geniş bir çerçevede ele aldık. Ayrıca, Suriye'de geçiş sürecinin en kısa sürede tamamlanması ve bu geçiş sürecinde herhangi bir güç boşluğunun oluşmaması konusunda da mutabık kaldık" dedi.

PKK'ya tedbir konusunda ortak perspektif

"Böylesi bir güç boşluğundan istifade etmek isteyen başta PKK olmak üzere terör gruplarına karşı her türlü tedbiri almamız gerektiği konusunda da ortak bir perspektife sahibiz" diyen Bakan Davutoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gerek Türkiye'nin gerek ABD'nin bu konuda atacağı adımlar çerçevesinde ortak çalışmalar yapma kararlılığı var. Önümüzdeki dönemde Suriye'deki gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Bütün ekiplerimizle birlikte ortak değerlendirmeler yapacağız. Ayrıca, önümüzdeki dönemde yine BM Genel Kurulu'nda, BM Güvenlik Konseyi'nde ve Suriye'nin Dostları Grubu olarak atacağımız adımları da bugün gözden geçirdik. Dolayısıyla hem alandaki gelişmeler hem insani durum hem de diplomatik çabalar hususunda çok kapsamlı bir istişare imkanı oluşturdu bu ziyaret.. Bundan sonra da istişarelerimizi daha yakından telefonlarla ve gerekirse bizzat bir araya gelerek sürdürme kararlılığını da ifade ettik.''

Clinton: Öncelik şiddetin durdurulması

ABD Dışişleri Bakanı Clinton da, konuşmasında, Suriye'de durmak bilmeyen şiddete karşı Türkiye'nin yaptıklarının çok önemli olduğunu söyledi.

Kendilerinin bu konudaki desteklerine de değinen Hillary Clinton, ''5 milyon dolarlık bir ilave katkıyı BM Mülteciler Yüksek Komiserliği aracılığıyla, 500 bin doları da Uluslararası Göç Kuruluşu aracılığıyla olmak üzere, Türkiye'de bulunan, yerlerinden edilmiş Suriyelilere desteği güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu katkıyla birlikte ABD'nin gıda, sağlık, battaniye gibi ihtiyaçlar için sağladığı katkı 82 milyon dolara ulaşmış oluyor'' diye konuştu.

Suriye'de birinci önceliklerinin muhalefeti destekleyip, şiddetin durdurulması olduğunu söyleyen Clinton, "ABD muhalefete silah dışı, mali ve iletişim yardımını sürdürmeye devam edecek. Aynı zamanda farklı şekilde desteklerimizi sürdürüyoruz'' dedi.

Türkiye ile işbirliği artırılacak

Clinton, ''Bugün, Amerikan ve Türk ekipleri arasında notlarımızı paylaştık ve ortak bir operasyonel resim ortaya koymak istedik. Bu sayede kendi aramızdaki işbirliğini iyileştirmeyi, arttırmayı ve şiddeti durdurmak isteyen herkesle işbirliği yapabilmeyi sağlamayı amaçlıyoruz. Dışarıdan da Suriye'deki şiddettin durabilmesi için elimizden gelen baskıyı devam ettireceğiz. Dün Washington'da İran-Hizbullah-Suriye arasındaki bağlantıların kesilmesi için gerekli adımların atılması kararlaştırıldı ki bu sayede Esed rejimi daha erken bir şekilde gidebilsin'' şeklinde konuştu.

Erdoğan Clinton'u kabul etti

Clinton, Davutoğlu ile görüşmesinin ardından Başbakanlık İstanbul Ofisi'nde geçti. ABD Dışişleri Bakanı Clinton, burada Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ı kabul etti. Tarabya Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, saat 17.00'de başladı. Kabulde, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da hazır bulunuyor.

Hillary Clinton, Merkezi İstanbul'da bulunan muhaliflerin çatı örgütü "Suriye Ulusal Konseyi" yetkilileriyle de bir araya gelecek.

Clinton'a protestolar

Suriye konusunu görüşmek için İstanbul’a gelen ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Beşiktaş ve Taksim’de üç ayrı grup tarafından protesto edildi. Polis ekipleri, Başbakanlık Ofisi önünde eylem yapan göstericilere müdahale etti.

Hillary Clinton'ın, Başbakanlık İstanbul Ofisi'ndeki görüşme öncesinde, ÖDP üyesi bir grup Akaretler Yokuşu'nda toplandı.

Burada, ''Suriye'ye emperyalist müdahaleye hayır'' pankartı açan ÖDP üyeleri, ''Emperyalizme, militarizme, faşizme son'' sloganları attı.

Çevik Kuvvet ekipleri de barikat oluşturarak, grubun Dolmabahçe Caddesi'ne doğru yürüyüşünü önledi.

Sloganlar atmaya devam eden gruba, polis bir süre sonra müdahale etti. Bazı protestocular gözaltına alındı.

'Yankee go home'

Halkın Kurtuluş Partisi'ne (HKP) üye bir grup da ellerinde ''Yankee Go Home'', ''Suriye Halkı Yalnız Değildir'' yazılı dövizlerle Taksim tramvay durağında toplandı.

Grup adına açıklama yapan HKP İstanbul İl Başkanı Pınar Akbina, ABD'nin yaptığı darbelerle milyonlarca insanı katlettiğini ve sömürdüğünü ifade etti.

Açıklamanın ardından bir süre slogan atan HKP üyeleri, daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

'İç savaş stratejisi'

Galatasaray Lisesi önünde toplanan Halkevleri'ne üye başka bir grup da pankartlar açarak, çeşitli sloganlar attı.

Grup adına açıklama yapan Halkevleri 1. Bölge Temsilcisi Hasan Pulat, Suriye'nin kan gölüne dönüştüğü söyledi.

Pulat, ''Uluslararası dengeler gereği Suriye'ye henüz doğrudan askeri müdahalede bulunamayan emperyalizm, rejimin, 17 ay önce sivil eylemler şeklinde açığa çıkan muhalefeti sertlikle bastırmasını fırsata çevirip güdümlü bir iç savaş stratejisine yönelmiş durumda'' diye konuştu.

Açıklamanın ardından bir süre slogan atan grup, daha sonra dağıldı.