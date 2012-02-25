Clinton: Suriye bedelini ağır ödeyecek

Tunus'ta düzenlenen Suriye'nin Dostları Toplantısı'nda konuşan Hillary Clinton, Şam yönetiminin halkın insan haklarını ihlal etmeyi devam etmesi durumunda ağır bir bedel ödeyeceğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Suriye rejiminin, uluslararası toplumu tanımazlıktan gelmeyi sürdürmesi durumunda bunun "bedelini ağır ödeyeceğini" belirtti.

Clinton, Tunus'ta düzenlenen Suriye'nin Dostları Toplantısı'nda konuştu.

Clinton, Beşşar Esad yönetimini sert bir dille eleştirdiği konuşmasında, "Suriye rejiminin, uluslararası toplumun fikirlerini tanımazlıktan gelmeyi sürdürmesi ve Suriye halkının insan haklarını ihlal etmeye devam etmesi durumunda bunun bedelini ağır ödeyeceği" uyarısında bulundu.



'Baskı artırılmalı'

Clinton, uluslararası topluma, Şam'a "baskıyı arttırmak" için ne yapabileceğini "dikkatlice düşünmesi" çağrısında bulunarak, rejimin üst düzey yetkililerine seyahat yasağı getirmek, mal varlıklarını dondurmak, Suriye petrolünü boykot etmek, ülkedeki tüm yeni yatırımları askıya almak, büyükelçilik ve konsoloslukları kapatmayı tasarlama zamanının geldiğini belirtti.



Kızılhaç Humus'ta

Öte yandan Suriye ordusu Humus kentini vurmayı sürdürürken, Kızılhaç Örgütü de kentteki yaralı kadın ve çocukların tahliyesine başladığı bildirildi.

Kızılhaç'tan yapılan açıklamada, aralı, hasta, kadın ve çocukların, çatışmaların yoğun olduğu bölgelerden çıkartılmaya başlandığı duyuruldu.

Tahliye edilenler arasında Humus'taki roket saldırısı sonucu yaralanan 3 batılı gazetecinin olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.