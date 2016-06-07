Clinton son dönemeci dönüyor



ABD Başkanlık yarışında aday adayları son dönemece girdi. Demokratlar bugün altı eyaletteki ön seçimlerde oy kullanacak. Ancak eski dışişleri bakanı Hillary Clinton'ın partinin başkan adayı olmak için yeterli delege sayısına şimdiden ulaştığı bildirildi.

AP haber ajansı delegeler arasında yaptığı anketler ve kendi sayımlarına dayandırdığı haberde Clinton'ın başkan adaylığının kesinleştiğini kaydetti. Buna göre Hillary Clinton, temmuz ayında yapılacak seçimde 2 bin 383 delegenin oyunu garantiledi.

Clinton Twitter hesabından yaptığı açıklamada AP'nin sayımına değinerek, sonucun 'gururunu okşadığını', ancak daha altı eyalette ön seçimler olduğunu söyledi ve 'yarın oy kullanın' çağrısında bulundu.

Clinton bir başka açıklamasında da, 'Tarihi bir anın eşiğindeyiz, ancak daha hala yapacak işler var' dedi.

Sanders pes etmiyor

Clinton'ın parti içi rakibi Bernie Sanders ise yarışı bırakmaya niyetli değil. Sanders'in sözcüsü Michael Briggs AP'nin haberini 'talihsiz' ve 'aceleci' olmakla eleştirerek, başkan adaylığı konusunda kararın temmuz ayındaki oylamada çıkacağını vurguladı.

Parti içinde salı günkü seçimlerin ardından aday adaylığını geri çekmesi için Sanders'e yönelik baskı artıyor. Parti stratejistleri, Demokrat aday adayları arasındaki çekişmenin sürmesinin, halk içinde çok popüler olmayan Clinton'ın başkanlık seçimlerindeki şansını zayıflatacağı endişesi taşıyor.