T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Clinton son dönemeci dönüyor

ABD'de Demokratlar bugün altı eyalette başkan aday adayları için ön seçimlere gidiyor. Hillary Clinton'ın temmuz ayında partisinin Başkan adayı seçilmesi kesinleşmiş görünüyor.

07 Haziran 2016 11:57


ABD Başkanlık yarışında aday adayları son dönemece girdi. Demokratlar bugün altı eyaletteki ön seçimlerde oy kullanacak. Ancak eski dışişleri bakanı Hillary Clinton'ın partinin başkan adayı olmak için yeterli delege sayısına şimdiden ulaştığı bildirildi.

AP haber ajansı delegeler arasında yaptığı anketler ve kendi sayımlarına dayandırdığı haberde Clinton'ın başkan adaylığının kesinleştiğini kaydetti. Buna göre Hillary Clinton, temmuz ayında yapılacak seçimde 2 bin 383 delegenin oyunu garantiledi.

Clinton Twitter hesabından yaptığı açıklamada AP'nin sayımına değinerek, sonucun 'gururunu okşadığını', ancak daha altı eyalette ön seçimler olduğunu söyledi ve 'yarın oy kullanın' çağrısında bulundu.

Clinton bir başka açıklamasında da, 'Tarihi bir anın eşiğindeyiz, ancak daha hala yapacak işler var' dedi.

Sanders pes etmiyor

Clinton'ın parti içi rakibi Bernie Sanders ise yarışı bırakmaya niyetli değil. Sanders'in sözcüsü Michael Briggs AP'nin haberini 'talihsiz' ve 'aceleci' olmakla eleştirerek, başkan adaylığı konusunda kararın temmuz ayındaki oylamada çıkacağını vurguladı.

Parti içinde salı günkü seçimlerin ardından aday adaylığını geri çekmesi için Sanders'e yönelik baskı artıyor. Parti stratejistleri, Demokrat aday adayları arasındaki çekişmenin sürmesinin, halk içinde çok popüler olmayan Clinton'ın başkanlık seçimlerindeki şansını zayıflatacağı endişesi taşıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ABD DemokratlarClintonBaşkanBaşkanlıkHillary ClintonTwitterBernie SandersMichael BriggsSandersDemokratDeutsche Welle Türkçe APAFP/BK

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24