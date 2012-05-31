Clinton: Rusya Suriye'de iç savaşa ortam hazırlıyor

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Rusya'nın politikalarının Suriye'deki potansiyel iç savaşa katkı sağladığını söyledi.

Clinton'ın yorumu Rusya ve Çin'in BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye'ye karşı daha sert yaptırımlar uygulamasını bir kez daha reddetmesinin ardından geldi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon Hule katliamının ardından bir kez daha Suriye'nin yıkıcı sonuçları olacak bir iç savaşa sürüklenmekte olduğunu hatırlattı.

Suriye'deki isyancı güçlerin komutanları ise Suriye güvenlik güçlerinin barakalarına çekilmemesi durumunda ateşkesi bozup bozmamak konusunda fikir ayrılığı yaşıyor.

Humus'ta bulunan Özgür Suriye Ordusu komutanlarından Kazım Saadettin Cuma günü öğle vaktine kadar hükümet güçleri olumlu bir hamlede bulunmazsa, artık kendilerini ateşkes planına bağlı hissetmeyeceklerini açıkladı.

Ancak Özgür Suriye Ordusu Generali Riyad el-Esad daha sonra bu açıklamayı reddetti.

Ancak el-Esad Kofi Annan'ı barış planının başarısızlığa uğradığını söyleyen bir açıklama yayınlamaya davet etti.

Üç hafta Suriye'de kalan BBC muhabiri Paul Wood ülkede ateşkesin olmadığını söyledi.

Suriye lideri Beşar Esad Hule katliamından beri ateşkes yapılması konusunda uluslararası baskı altında.

Hule'de çoğunluğu kadın ve çocuk olan 100'den fazla insan katledildi.

'Askeri müdahale gerekçeleri çoğalıyor'

Danimarka'da açıklama yapan Clinton askeri müdahale yapma gerekçelerinin her geçen gün çoğaldığını söyledi.

Clinton ''Ruslar bana bir iç savaş görmek istemediklerini söylüyorlar. Bense onlara uyguladıkları politikaların iç savaş olasılığını artırdığını söylüyorum'' dedi.

Türkiye'de katıldığı bir konferansta konuyla ilgili açıklama yapan Ban Ki-moon ise BM gözlemcilerinin Suriye'ye sadece masumların katledilmesini izlemek için gönderilmediğini söyledi.

Ban Ki-Moon ''Biz oraya dile getirilmesi güç bir vahşete sadece sessizce tanıklık etmek için gitmedik.

Geçen haftasonu yaşanan katliam benzeri olaylar Suriye'yi yıkıcı bir iç savaşa sürükleyecek. Böylesi bir iç savaşın ardından ülkenin toparlanması imkansız olur'' dedi.

Komutan Saadettin'in Hule katliamından sonraki ultimatomu internette yayınlandı.

Yayınlanan videoda Saadettin, hükümetin acilen ateşkes ilan edip birlik ve tanklarını Suriye şehir ve köylerinden çıkarması gerektiğini söylüyor.

Saadettin videoda, ''Ayrıca hükümet insani yardımın çatışmalardan etkilenmiş tüm bölgelere ve tüm tutuklulara ulaşmasına acilen izin vermeli. Ayrıca hükümet bir an önce Birleşmiş Milletler ile ciddi pazarlıklara başlamalı ve iktidarı Suriye halkına teslim etmeli'' dedi.

Ancak El Cezire ile Türkiye'den bir telefon görüşmesi yapan General el-Esad Özgür Suriye Ordusu'nun Kofi Annan planına sonuna kadar bağlı olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Cuma günü Suriye ile ilgili özel bir toplantı yapacak.

Esad yönetimine karşı ayaklanmalar geçen Mart ayında başladığından beri Suriye'de yaklaşık 15 bin kişi hayatını kaybetti.