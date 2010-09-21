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Dünya

''CLINTON REJİM DEĞİŞİKLİĞİ İSTEMEDİ'' WASHINGTON (A.A)

21 Eylül 2010 11:59

-''CLINTON REJİM DEĞİŞİKLİĞİ İSTEMEDİ'' WASHINGTON (A.A) - 21.09.2010 - ABD Dışişleri Bakanlığı, Bakan Hillary Clinton'ın pazar günü ABC televizyonunda yaptığı konuşmada İran'da rejim değişikliği istemediğini bildirdi. Bakanlık sözcüsü Philip Crowley, bir gazetecinin, ''Bakan, İran'da rejim değişikliği istedi mi'' sorusuna, ''Hayır'' yanıtını verdi. Crowley, ''Bakan sadece rejimin bazı unsurları ile önemi giderek artan Devrim Muhafızları arasındaki ilişkiyi tartışmaya açtı'' ifadesini kullandı.  Amerikan ABC televizyonuyla mülakat yapan Clinton, İran'ın askeri gücünün büyümesinden duyduğu kaygının arttığını vurgulamış, İran halkından ''ordularının rolünün ve gücünün büyümesine karşı çıkmasını'' istemiş, bunu engellemek için bir yol bulmalarını ümit ettiğini kaydetmişti.

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