Clinton popülerlikte Obama'yı geçti

ABD'de yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre, Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın popülaritesi Başkan Barack Obama'nınkini geçti.



Gallup'un araştırmasında, Obama'nın ABD'deki popülarite oranı yüzde 56, Clinton'ın ise yüzde 62 olarak belirlendi.



Obama'nın göreve başladığı Ocak ayında ülkesindeki popülarite oranı yüzde 78 iken, Clinton'ınki yüzde 65'ti.



Gallup'un 1-4 Ekim arasında arasında yürüttüğü araştırmanın sonuçları, Obama'ya desteğin 2007 yılı sonlarından bu yana en düşük seviyeye indiğini ortaya koydu.



Clinton'ın popülarite oranınınsa, Gallup'un ABD'de son 17 yıldır kendisiyle ilgili yaptığı anketler arasında en iyi sonuçlardan biri olduğu belirtildi.



Gallup, Obama'ya olan destekte ocak ayından bu yana 22 puanlık düşüşe işaret ederken, Başkan'ın bu 9 aylık dönemde ekonomi paketinden otomotiv endüstrisine, Irak ve Afganistan'dan sağlık reformuna kadar bir dizi zor kararla karşı karşıya kaldığına dikkati çekti.